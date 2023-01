Andalusien: Herrlicher Süden Spaniens

1. Tag: Wien - Málaga – Estepona

Flug von Wien nach Málaga. Nach der Ankunft Fahrt zu Ihrem komfortablen Hotel in Estepona. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Torremolinos – Jerez de la Frontera – Sevilla

Nach dem Frühstück Weiterfahrt nach Jerez. Jerez de la Frontera ist bekannt wegen seiner Sherry-Weine, seinen Pferden und seinem Flamenco. Seine historische Altstadt wurde zum historischen Bauensemble erklärt. Die Stadt ist einer der edelsten Orte der Provinz Cádiz und verbindet aristokratische Paläste mit der volkstümlichen Prägung typisch andalusischer Häuser. Diese Merkmale bestimmen auch die alljährlich gefeierte Feria del Caballo, ein Pferdefest, das als international touristisch wertvoll eingestuft wurde. Dieses große kulturelle Angebot wird durch die Aromen der regionalen Küche bereichert, wobei die D.O. (Herkunftsbezeichnungen) Jerez-Xérès-Sherry und Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda besonders zu erwähnen sind. Nach der Stadtbesichtigung und einer Mittagspause Weiterfahrt nach Sevilla. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

Eintritt Sherry-Botega: rd. 20 EUR

3.Tag: Sevilla

Am Vormittag steht die Besichtigung in der Hauptstadt Andalusiens am Programm. Die Stadt ist bekannt für ihr Weltkulturerbe - die größte gotische Kathedrale der Welt und die Reales Alcazares, der älteste bewohnte Königspalast Europa. Die Kathedrale, dritt-größte Kirche der Christenheit, bildet den Höhepunkt des Besuchs. Sie überbaut die alte Moschee, von der sich noch das Minarett erhalten hat, der heutige Glockenturm, Giralda genannt. Im Inneren erwarten Sie neben dem größten gotischen Hochaltar und dem berühmten Kolumbus Grab, vor allem Kunstwerke spanischer Maler und Bildhauer ersten Ranges. Zwischendurch haben wir Zeit für einen geführten Spaziergang durch das malerische Santa Cruz Viertel. Es ist ein Labyrinth aus schmalen und verwinkelten Gassen, die immer wieder auf Plätzen enden, die mit ihren bunt gefliesten Bänken zum Verweilen einladen. Heute umschreibt das Barrio Santa Cruz einen Teil des einstigen Judenviertels, das nach Toledo und Cordoba, wenn nicht zu den größten, so doch mit zu den ältesten Judenvierteln Spaniens zählte. Der Nachmittag steht frei zur Verfügung. (Kein Abendessen inkludiert) Fakultative Möglichkeit zum Besuch einer Flamenco-Show mit Abendessen.

Preis pro Person: 69 EUR exkl. Eintritte/Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

4. Tag: Sevilla – Cordoba – Granada

Frühstück im Hotel. Anschließend Weiterfahrt nach Cordoba. Das im Herzen der Autonomen Region Andalusien gelegene Córdoba ist ein Schmelztiegel von Vergangenheit und Gegenwart. Diese tausendjährige Stadt, die zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ist ein lebendiges Vermächtnis der verschiedenen Kulturen, die sich dort im Laufe der Geschichte niederließen. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt von Córdoba entdecken

Sie ein wunderschönes Wirrwarr aus engen Gassen, Plätzen und weißgetünchten Innenhöfen, die sich um die Mezquita herum anordnen. Diese Moschee-Kathedrale ist Zeugnis der Bedeutsamkeit der Stadt während des Mittelalters und Wahrzeichen der Stadt. Nach der ausführlichen Besichtigung und einer Mittagspause Weiterfahrt nach Granada, wo Sie Ihr Hotelzimmer für den nächsten beiden Nächte beziehen. (Kein Abendessen

inkludiert)

5. Tag: Granada

Gestärkt vom Frühstück nehmen Sie danach die Besichtigung der weltberühmten Alhambra mit dem Generalife in Angriff. Die Anlage war das bedeutendste politische und aristokratische Zentrum des islamischen Westens. Der Palastbereich umfasst mehrere rechteckige Innenhöfe von großer Schönheit mit zahlreichen Brunnen, umgeben von den Wohnräumen der nasridischen Herrscher und ihrer Bediensteten. Das älteste Gebäude

ist die Alcazaba. Eines der bedeutendsten Gebäudeteile ist der Vela-Turm, von dem aus man schöne Blicke auf die Alhambra und ihre Umgebung genießt. Der Löwenhof und sein Brunnen sind einer der Höhepunkte des Ensembles. Der Nachmittag steht frei zur Verfügung. (Kein Abendessen inkludiert)

6. Tag: Granada – Malaga – Torremolinos

Vormittags Weiterfahrt nach Malaga mit anschließender Stadtbesichtigung der größten Stadt an der Costa del Sol. Unter der strengen Obhut der Gibralfaro-Burg erstreckt sich eine fröhliche und lebendige Stadt mit unzähligen reizvollen Winkeln, darunter die Alameda Principal und die Strandpromenade La Farola. Malaga ist die Geburtsstadt des Künstlers Pablo Picasso.

Seine Presenz ist in Málaga allgegenwärtig. Das beste Beispiel dafür ist das 2003 gegründete Picasso-Museum. Dazu kommt das Museumshaus des Künstlers. Unverzichtbar ist auch das Museum Carmen Thyssen Málaga, das die Bedeutung der andalusischen Maler innerhalb der spanischen Kunst des 19. Jahrhunderts hervorhebt. Jeder Bummel durch das historische Zentrum der Stadt führt entlang an bedeutenden Zeugnissen der Geschichte, beispielsweise der Kathedrale, einem schönen Beispiel der andalusischen Renaissance; der Alcazaba, einer arabischen Palastfestung aus dem 10. Jahrhundert und dem Römischen Theater. Danach fahren Sie weiter nach Torremolinos und beziehen Ihr Hotelzimmer. Abendessen im Hotel.

Preis Picasso-Museum pro Person: 10 EUR

7. Tag: Torremolinos – Tagesausflug Ronda

Nach dem Frühstück starten Sie zu Ihrem Tagesausflug nach Ronda. In der tausend Jahre alte Stadt Ronda vereinen und verschlingen sich die Fäden, die das farbenprächtige Gebilde einer der interessantesten Städte Andalusiens weben. Die Landschaft, das Stadtbild, die Geschichte, die romantischen Legenden über berühmte Straßenräuber, der Ort, an dem Toreros und Künstler von Rang geboren wurden, machen aus Ronda eine einzigartige Stadt. Die Stadt selbst teilt sich in drei gut zu differenzierende Teile: la Ciudad oder alte Medina Arabe (in sich geschlossene arabische Stadt), die vom historischen Gesichtspunkt, die wichtigste ist, das Stadtviertel San Francisco, das von den Mauern geteilt wird und das Viertel Mercadillo, das sich auf

der anderen Seite des Flusses Guadalevín befindet. (Kein Abendessen inkludiert)

Eintritt Stierkampfarena: 11 EUR

8. Tag: Torremolinos – Malaga – Wien

Morgens Transfer zum Flughafen Rückflug von Malaga nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!