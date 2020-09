1. Tag: Anreise nach Bregenz – Lindau - Ravensburg

Reisen Sie mit der Bahn an, Ankunft in Bregenz am frühen Nachmittag. Ihre Reiseleitung erwartet Sie am Bahnhof. Im Anschluss unternehmen Sie einen Spaziergang durch die Bregenzer Oberstadt zum Martinsturm, mit Fotostopp bei der weltweit größten Seebühne. Bei Schönwetter lohnt sich die Fahrt mit der Gondel auf den Pfänder (Hausberg von Bregenz 1.064m). Der einzigartige Ausblick auf den Bodensee, Österreich, Deutschland, Schweiz und 240 Alpengipfel. Sie haben die Möglichkeit zu einer halbstündigen Rundwanderung durch den Alpenwildpark.

Im Anschluss daran kurze aber lohnende Schifffahrt von Bregenz nach Lindau. Sowohl der Pfänder als auch die Schifffahrt sind fakultativ (ca. EUR 20,- pro Person). Je nach Wetterlage Spaziergang oder Fahrt mit dem Mini-Bus durch die malerischen mittelalterlichen Straßen. Im Altstadtviertel reihen sich die Giebelhäuser des Bürgertums aneinander und zeugen noch heute vom Wohlstand. Weiterfahrt in das Hinterland des Bodensees – Baden Württemberg – liegt das schöne Städtchen Ravensburg. Der Ausblick von der Veitsburg-Anhöhe vermittelt

einen ersten Eindruck von der „Stadt der Türme und Tore“. Zimmmerbezug im Altstadt-Hotel Obertor für die nächsten 4 Nächte.

2. Tag: Reichenau – Konzilstadt Konstanz

Nach dem Frühstück im Hotel nehmen wir die Fähre von Meersburg über den See zur Klosterinsel Reichenau. Diese nimmt mit ihren drei Kirchen und dem Kloster eine herausragende Rolle für die Entwicklung der abendländischen Kunst und Kultur ein.

Im Jahr 724 gründete der Wanderbischof Pirmin auf der damals unbewohnten Insel ein Kloster. Im Museum im Alten Rathaus in Mittelzell erinnern uns Faksimiledrucke und das Gartenbuch „Hortulus“ an die Tradition. Die ältesten Teile der ehemaligen Klosterkirche Münster St. Maria und Markus gehen auf die 816 geweihte karolingische Kirche zurück. St. Georg, ab Ende des 9. Jhd. erbaut, diente zur Aufbewahrung der Georgsreliquie. Die in St. Georg erhaltenen monumentalen Wandmalereien gelten als die einzige erhaltene Kirchenausmalung nördlich der Alpen aus der Zeit vor dem Jahr 1000. Besuch des kleinen Museums.

Weite Teile der Insel stehen unter Natur- und Landschaftsschutz, mit idealen klimatischen Bedingungen und fruchtbaren Böden. Zurück auf dem Festland geht es weiter zu der bedeutendsten – für viele die schönste Stadt – am Bodensee, nach Konstanz. Sie ist die größte und älteste Stadt am See. Am Konstanzer Trichter, beginnt mit Kilometer 0 die offizielle Zählung des Rheins auf seinem langen Weg ins Meer.

Zu Fuß lassen sich die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt bestens erkunden, wie Gebäude aus den unterschiedlichen Epochen, dem Rathausensemble oder dem klassizistischen Palais der Bischofspfalz, mittelalterliche Türme, zahlreiche Kirchen u.v.m. Der Weg führt zum Münster Unserer lieben Frau, das architektonisch und von der Ausstattung her einen Höhepunkt darstellt. In einem der zahlreichen Lokale sollte man sich abschließend unbedingt noch stärken, bevor es mit der Fähre nach Meersburg und dann zurück ins Hotel geht.

3. Tag: Campus Galli – Überlingen – Birnau – UNESCO Weltkulturerbe Pfahlbauten

Gut gestärkt nach dem Frühstück führt uns der erste heutige Programmpunkt in die Karolingische Klosterstadt Campus Galli. Auf Grundlage des St. Galler Klosterplans, erschaffen Handwerker und Ehrenamtliche Tag für Tag ohne Maschinen und ohne modernes Werkzeug im Sinne der experimentellen Archäologie ein Stück Mittelalter. Weiter geht es in das Kurstädtchen Überlingen, bekannt durch seine längste Uferpromenade am Bodensee. Der sehenswert erhaltene Kern der Stadt mit Stadttoren, Fachwerk- und Patrizierhäusern und herausragenden Kunstwerken lädt zum Flanieren und Besichtigen ein. Der mittelalterliche Befestigungsgürtel umschließt immer noch das Dreieck der Altstadt und inmitten erhebt sich das Münster St. Nikolaus.

Das berühmteste Kunstwerk ist der von Jörg Zürn und seiner Werkstatt geschnitzte Hochalter. Auf dem Weg nach Unteruhldingen machen wir einen Fotostopp bei der Marienwallfahrtskirche Birnau. Angekommen in Unteruhldingen besuchen Sie die Pfahlbauten - eines der größten Freilichtmuseen Europas - direkt am Bodensee und tauchen in das Leben zur Stein- und Bronzezeit ein. Nachbildungen und Originalfunde machen eine faszinierende versunkene Welt sichtbar. Rückfahrt nach Ravensburg. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung.

4. Tag: Blumeninsel Mainau - Meersburg

Nach dem Frühstück geht es zu einer der Hauptattraktionen am Bodensee der „Blumeninsel Mainau“. Spazieren Sie über die Insel und lassen Sie sich von den Gerüchen und Farben der Blumen- und Pflanzenpracht berauschen. Majestätische alte Bäume, verschiedene asiatische Magnolienarten und gewaltige Mammutbäume faszinieren ebenso wie das Schmetterlings- und das Palmenhaus.

Das barocke dreiflügelige Schloss und die Schlosskirche von Giovanni Gaspare Bagnato, mit eindrucksvollen

Fresken und Altären, können im Rahmen des Aufenthaltes besichtigt werden. Mit der Fähre geht es zurück nach Meersburg. Das Städtchen ist ein buntes, quirliges Museum früherer Zeiten, das sich an jeder Ecke mit neuen zauberhaften Ein- und Ausblicken präsentiert. Überragt wird die Stadt von der ältesten Wohnung Deutschlands, dem sogenannten Alten Schloss. Am frühen Abend Einkehr in der Gutsschänke Meersburg. Genießen Sie den Blick über den Hafen, die Unterstadt und weit über den See hinaus zu den Schweizer Bergen. Das passende Ambiente für eines der feinen Fischgerichte. Anschließend Rückfahrt nach Ravensburg und Nächtigung.

5. Tag: Ravensburg / Humpis Quartier - Bregenz

Zeit für ein ausgiebiges Frühstück im Hotel. Heute besteht die Möglichkeit, über den Samstagsmarkt in der Altstadt von Ravensburg zu flanieren. Am späten Vormittag (nach dem Check-out) besichtigen wir das von der Fernhandelsfamilie Humpis gegründete Humpis-Quartier, in der Altstadt eines der besterhaltenen spätmittelalterlichen Wohnquartiere in Süddeutschland.

Bei einer privaten Führung erleben wir die Geschichte des Quartiers und der Stadt Ravensburg, die bis auf das 12. Jahrhundert zurückgeht. Anschließend Fahrt nach Bregenz und Rückreise nach Hause.

Programmänderungen vorbehalten!