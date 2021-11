Das Beste von Portugal

1. Tag: Wien – Lissabon

Flug mit TAP Air Portugal von Wien nach Lissabon. Nach Ankunft Empfang durch Ihre örtliche Reiseleitung, Transfer zu Ihrem Hotel im Raum Lissabon, Abendessen und Nächtigung.

2. Tag: Lissabon – Fátima

Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Stadtrundgang in Lissabon, wo das Viertel Belém und den gleichnamigen Turm sowie die Kathedrale und das renommierte Viertel Alfama besichtigt wird. Weiterfahrt nach Fatima und Besuch des Heiligtums am Abend. Abendessen und Nächtigung in Fátima.

3. Tag: Fátima – Coimbra – Guimarães – Braga

Frühstück im Hotel und Check-out. Stadtrundgang in Coimbra. Weiterfahrt nach Guimarães, eine Stadt bekannt für die ganz engen Straßen und den Palast der Herzöge Bragança. Anschließend Weiterfahrt zu Ihrem Hotel in Braga. Abendessen und Nächtigung in Braga.

4. Tag: Freizeit oder Ausflug Porto (fakultativ)

Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen in Braga zur freien Verfügung oder Sie nehmen an einem fakultativen Ausflug teil:

Fakultativ: Tagesausflug Porto inkl. Flussfahrt auf dem Douro und Weinverkostung in einer traditionellen Kellerei: 82 EUR p.P., Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

Abendessen und Nächtigung in Braga.

5. Tag: Santiago de Compostela – Ponte de Lima

Frühstück im Hotel. Fahrt Richtung Spanien für Ihren Ausflug nach Santiago de Compostela, einem beliebten Ort der christlichen Pilgerseelsorge, genau wie Rom und Jerusalem. Auf der Rückfahrt wird Ponte de Lima besichtigt. Abendessen und Nächtigung in Braga.

6. Tag: Braga – Aveiro – Nazaré – Alcobaça – Óbidos – Raum Lissabon

Nach dem Frühstück Check-out. Fahrt nach Aveiro, einer Stadt mit vielen Kanälen, bekannt als Venedig Portugals. Weiterfahrt nach Nazaré und Alcobaça. Letzter Programmpunkt des Tages ist die Besichtigung der mittelalterlichen Festung Óbidos. Weiterfahrt zu Ihrer Unterkunft im Raum Lissabon. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

7. Tag: Freizeit oder Ausflug Sintra (fakultativ)

Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen in Lissabon zur freien Verfügung oder Sie nehmen an einem fakultativen Ausflug teil:

Fakultativ: Tagesausflug nach Sintra (UNESCO Weltkulturerbe), Cabo Da Roca, dem westlichsten Punkt des Festlands des europäischen

Kontinents und Estoril: 57 EUR p.P., Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

Abendessen und Nächtigung in Lissabon.

8. Tag: Lissabon – Wien

Frühstück im Hotel und Check-out. Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug mit TAP Air Portugal nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!

Vorraussichtliche Flugzeiten, Änderungen vorbehalten:

12.3.

Wien – Lissabon TP 1273 19:40 – 22:10 Uhr

Lissabon – Wien TP 1274 14:25 – 18:55 Uhr

26.3.

Wien – Lissabon TP 1273 19:40 – 22:10 Uhr

Lissabon – Wien TP 1274 14:45 – 19:05 Uhr

8.4.

Wien – Lissabon TP 1271 13:20 – 15:55 Uhr

Lissabon – Wien TP 1272 08:10 – 12:35 Uhr

30.4., 21.5., 12.6.

Wien – Lissabon TP 1271 13:20 – 15:55 Uhr

Lissabon – Wien TP 1274 14:45 – 19:05 Uhr

Inklusive Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich