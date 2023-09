Den Advent in der „Goldenen Stadt“ Prag erleben!

1. Tag,

Anreise Prag

Bus Anreise von Ihrer gewünschten Einstiegsstelle in die goldene Stadt Prag, die Stadt der Tausend Türme, eine der schönsten Städte Europas! In Prag angekommen, haben Sie ein wenig Zeit zur freien Verfügung, wo Sie Ihr Mittagessen einnehmen können. Anschließend Stadtführung mit unserem professionellen, privaten Stadtführer, dieser widmet sich exklusiv nur Ihnen. Sollten Sie bestimmte Interessen haben, wie zum Beispiel den „Jugendstil“ oder „Brauereien“, oder „Einkaufen“, er wird es Ihnen gerne zeigen. Prag steht für vieles: Musik und Mittelalter, Kafka und Kisch, Bier und Knödel mit Schweinebraten. Doch bei aller Klischeehaftigkeit - ein bisschen Realität transportieren sie doch, ob Sie nun auf Mozarts Spuren wandeln oder dem Geheimnis tschechischen Biers auf die Spur kommen möchten, wir wollen versuchen, diese unterschiedlichen Seiten der Stadt an der Moldau vor Ihnen zu entfalten. Zimmerbezug im gebuchten Hotel in Prag. Abend zur freien Verfügung.

Übernachtungen in Prag.

2. Tag,

Prag und Moldauschifffahrt

Nach dem Frühstück haben Sie den ganzen Vormittag zum ausgedehnten Shoppen und Bummeln in Prag. Ihr Mittagessen können Sie im Restaurant Ihrer Wahl in der schönen Stadt genießen. (nicht im Preis inbegriffen) Anschließend besuchen Sie die Weihnachtsmärkte in Prag wo Sie den restlichen Tag zur freien Verfügung haben. Am Abend erleben Sie eine zweistündige Dinner-Kreuzfahrt auf der Moldau wo Sie am Schiffsbuffet die kalten und warmen Spezialitäten der Tschechischen Küche genießen werden. Der restliche Abend steht wieder zur freien Verfügung.

Übernachtung in Prag.

3. Tag,

Heimreise

Nach dem gemütlichen Frühstück im Hotel haben Sie noch Zeit zur freien Verfügung. Sie werden anschließend mit vielen Eindrücken Ihre Heimreise zu Ihrer Einstiegsstelle antreten.