Die Schätze Italiens: Südtoskana & Umbrien

1. Tag: Wien – Florenz – Siena – Chianciano Terme

Abflug von Wien nach Florenz. Nach Ankunft Fahrt nach Siena. Das historische Zentrum der Stadt gilt als eines der schönsten Mittelitaliens. Stadtrundgang zum „Campo“ mit Rathaus und zum Dom. Anschließend Weiterfahrt nach Chianciano, wo Sie die nächsten 5 Nächte verbringen werden.

2. Tag: Orvieto – Pitigliano – Sorano

Der Tag beginnt mit der Fahrt nach Orvieto, malerisch auf einem rötlichen Tuffsteinfelsen über dem Fluss Paglia erbaut. Hier haben im Laufe der Geschichte 37 Päpste gewohnt; der Dom wird als architektonisches Meisterwerk angesehen und besitzt wunderbare Fresken von Luca Signorelli. Neben dem Dom befindet sich der Bischofspalast, der ein Museum mit wertvoller Sammlung etruskischer Sarkophage aus dem 4. Jahrhundert beherbergt. Der südliche Teil der Toskana, in der sanften Hügellandschaft der Maremma zwischen dem Monte Amiata und der Grenze zu Latium gelegen, wird allgemein als die Toskana des Tuffsteins bezeichnet – er hat diese eindrucksvolle Landschaft nachhaltig geprägt. Zahlreiche archäologische Kunstschätze sind hier zu finden, zusammen mit mittelalterlichen Städtchen wie Pitigliano und Sorano, denen Sie heute einen Besuch abstatten.

3. Tag: Montepulciano – Pienza – Montalcino

Heute fahren Sie durch das malerische Weinbaugebiet um Montepulciano und Montalcino, die beide wegen ihrer herrlichen Weine, dem „Vino Nobile di Montepulciano“ und dem „Brunello di Montalcino“, berühmt sind. Während Montalcino an oberster Stelle seiner Hanglage eine besterhaltene mittelalterliche Burg besitzt, lädt Montepulciano zu einem außergewöhnlichen Spaziergang durch seine Gassen ein, in denen Sie mächtige Renaissance- und Barockpaläste bestaunen können. Beeindruckend ist auch die in der Sonne goldgelb leuchtende Kirche San Biagio. Auf dem Weg liegt die charmante kleine Renaissance–Papststadt Pienza, die man nicht missen sollte!

4. Tag: Perugia – Assisi

Die Renaissance-Stadt Perugia, Hauptstadt von Umbrien, war bereits im Mittelalter die größte Konkurrentin Sienas. Ein Bummel durch die Altstadt lässt Sie die Geschichte wiedererleben. Assisi ist die Stadt des Hl. Franziskus, der hier im 13. Jahrhundert lebte und wirkte und den Franziskanerorden gründete. Assisi ist der wichtigste Wallfahrtsort Italiens, jedes Jahr pilgern Tausende Gläubige zur mächtigen Klosternalage „San Francesco“.

5. Tag: Tarquinia – Etruskerstätte, Museum und Lido

Am heutigen Tag tauchen Sie ein in die vorrömische Zeit und Kultur der Etrusker. Tarquinia wurde bereits vor mehr als 3.000 Jahren gegründet und zählte zu den wichtigsten Städten des etruskischen Bundes. Sie spazieren über die zum UNESCO Weltkulturerbe zählende Ausgrabungsstätte mir ihren wundervoll bemalten Gräbern aus dem 6.-2. Jahrhundert v. Chr. und fahren anschließend in das mittelalterliche Städtchen. Nach der Mittagspause haben Sie Gelegenheit das Archäologische Museum mit den Funden aus den Nekropolen zu bewundern. Als Abschluss ist ein Abstecher zur Tyrrhenischen Küste geplant (wetterabhängig).

6. Tag: Chianciano – San Gimignano – Florenz – Wien

Einen malerischen Höhepunkt der Reise bildet San Gimignano mit seinen Geschlechtertürmen, wo Sie vormittags einen Stadtrundgang unternehmen. Anschließend Fahrt zum Flughafen Florenz und Rückflug nach Wien.

Programmänderung vorbehalten

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!