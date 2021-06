1. Tag: Anreise

Busanreise zum Mostbaron Mostgwölb, hier erhalten Sie Ihr Mitttagessen in Form einer Jause. (Jause & Getränke nicht im Preis inbegriffen)

Anschließend Weitereise nach Linz.

Besichtigung und Führung des Ars Electronica Center.

Das Ars Electronica Center, auch als „Museum der Zukunft“ bezeichnet, wurde 1996 in Linz-Urfahr eröffnet. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Technologien der kommenden Generationen bereits in der Gegenwart für jede Altersstufe erfahrbar zu machen

Zimmerbezug im 4* Park INN by Radisson im Zentrum von Linz

19:00 – 23:00

„Donau in Flammen" - auf der rot weißen Flotte mit Tanzmusik an Bord & Feuerwerk

inkl. 3 Gang Menu an Bord

Strecke: Linz - Donautal - Linz

2. Tag: Donau & Wiskey

Nach dem Frühstück, Fahrt zum Donaukraftwerk Ybbs / Persenbeug.

Exklusiv Führung durch das Kraftwerk fakultativ mit Schleuse - erleben Sie die Stromproduktion hautnah.

Bei einer Führung durch das Kraftwerk erfahren Sie alles rund um die Donau, den Kraftwerksaufbau, die Baugeschichte, die Turbinen und die zurzeit stattfindenden Modernisierungsarbeiten im Kraftwerk. Mittels Modellen, Filmen und Erlebnisstationen können Einblicke in die Funktionen der einzelnen Bauteile und die Stromerzeugung aus Wasserkraft gewonnen werden.

Im Anschluss falls noch Zeit bleibt kann die Schleusenanlage individuell besichtigt werden, wo Sie Informationen zur Schifffahrt und Schleusung erhalten.

Anschließend Mittagessen in der Donaustub´n in der schönen Wachau!

Am Nachmittag Besichtigung mit Führung und Verkostung der 1. Whiskey Brennerei Österreichs

In der 1. Whiskydestillerie Österreichs erleben Sie die Faszination Whisky hautnah. In der Whisky-Erlebniswelt haben Sie die Möglichkeit das „Wasser des Lebens“ mit allen Sinnen zu erleben. Malz riechen und schmecken, die Produktion auf 3 Ebenen kennen zu lernen, und natürlich auch den Whisky verkosten.

Anschließend Heimreise zu Ihrer Einstiegsstelle.

Programmänderungen vorbehalten!