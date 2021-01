Donau in Flammen und Burgfest in Burghausen.

1. Tag: Anreise: Wien – Passau

Gemütliche Anreise im Luxusbus, vorbei an St. Pölten und Linz zum Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg, das ein architektonisches und kunsthistorisches Juwel ist und auf eine bewegte Geschichte zurückblickt. Bei einer Stiftsführung begeben Sie sich auf eine spannende Reise durch Geschichte, Kunst und Kultur. Weiterfahrt nach Passau, Zimmerbezug, Abendessen und Nächtigung.

2. Tag: Passau – Donau in Flammen

Frühstück im Hotel. Danach erwartet Sie Passau zu einer Stadtführung. 3 Flüsse – Ilz, Inn und Donau finden hier ihren Zusammenfluss. Über den Gestaden thronen die Burg Veste und die Wallfahrtskirche Maria Hilf. Einzigartig zeigt sich die Kulisse der Altstadt, die vom drei-kuppeligen Stephansdom überragt wird. Abends begeben Sie sich an Bord eines Donauschiffes und erleben das Spektakel „Donau in Flammen“. Genießen Sie Ihr Abendessen, während das Schiff auf den Wogen der Donau flussaufwärts gleitet. Die Live-Musik sorgt für Stimmung und Tanz. Vilshofen erwartet Sie pünktlich zum Höhepunkt des Abends mit dem gigantischen, musikalisch begleiteten Feuerwerk. Rückfahrt nach Passau und Übernachtung im Hotel.

3. Tag: Passau – Altötting & Burghausen: Ein Nachmittag bei den Rittern

Nach dem Frühstück Fahrt nach Altötting und Besuch von Deutschlands wichtigstem Wallfahrtsort. Sie werden von wunderschönen Kirchen beeindruckt sein. Anschließende Weiterfahrt nach Burghausen, wo Sie ab 14.00 Uhr das Burgfest auf Deutschlands längster Burg besuchen. Burghausen gilt als eines der großartigsten, spätmittelalterlichen Befestigungswerke. Das mächtige Bollwerk galt als die stärkste Festung im Lande und verkörperte die Macht und den Repräsentationswillen der Bayrischen Herzöge. Heute erwacht das Mittelalter neu und es wird gefeiert. 1516 besuchte Herzog Wilhelm IV. die Stadt Burghausen und die Regierung richtete ihm zu Ehren ein großes Fest aus. In dieser Tradition erwarten Sie ganze Heerscharen von mittelalterlich gekleideten Händlern und Marketendern. Gaukler und Musiker spielen an allen Ecken und Enden und Bands auf einer Freilichtbühne, während der Durst mit einem kühlen Bier und der Hunger mit historischen Speisen gestillt werden kann. Rückfahrt nach Passau. Abendessen und Übernachtung.

4. Tag: Passau – Baumwipfelweg Neuschönau

Frühstück im Hotel und Fahrt in den Bayrischen Wald. Im Städtchen Neuschönau erwartet Sie der Baumwipfelpfad Bayerischer Wald als Erlebnis der besonderen Art. Erwandern Sie sich diesen Nationalpark auf direkter Augenhöhe mit den Baumkronen. Spazieren Sie durch unberührte Natur in bis zu 25 m Höhe über dem Waldboden und erleben Sie einzigartige Perspektiven. Der Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes ist der 44 m hohe Baumturm, der Sie mit traumhaften Blicken über Bayerischen- und Böhmischen Wald belohnt. Danach hat der musizierende Michlbauer in Wilhelmsreut seine Pferde eingespannt und lädt zu einer romantischen Kutschenfahrt durch die herbe Schönheit des Unteren Bayerischen Waldes. Im Anschluss wird eingekehrt. Nach dem gemütlichen Schmauss bayerischer Spezial-täten greift der Michlbauer zu seiner Ziehharmonika und bei Stimmungsmusik kann getanzt werden. Rückfahrt zum Hotel nach Passau.

5. Tag: Passau – Lokpark Ampflwang & Attersee-Schifffahrt – Heimreise nach Wien

Nach dem Frühstück Fahrt nach Ampflwang im Hausruckwald. Neun Jahrzehnte Eisenbahngeschichte mit über 100 historischen Schienenfahrzeugen erleben Sie hier im Lok-Park Ampflwang. Weiterfahrt zum Attersee. Während einer Schifffahrt genießen Sie einen wunderschönen Panoramablick über den See, das Höllengebirge und den Schafberg. Danach Rückfahrt nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!