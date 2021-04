Schloss Kassegg liegt am Erbsattel auf etwa 700 m Seehöhe in waldreicher Einzellage im „Dreiländereck“ Steiermark – Oberösterreich – Niederösterreich in der Nähe des verträumten Marktes St. Gallen, der von einer imposanten Burgruine umrahmt wird. Dort finden Sie eine gute Konditorei, Einkaufsmöglichkeiten und ein gutbürgerliches Gasthaus für Mittagessen.

Das Naturhotel Schloss Kassegg liegt in absolut ruhiger Einzellage umgeben von den Wiesen und Wäldern des Naturparks Steirische Eisenwurzen. Zusätzliche Akzente zu dieser Naturydille setzen die imposanten Berge des Gesäuses, die wie eine Kulisse hinter Schloss Kassegg aufragen.

Das Angebot der Region ist vielfältig – auch wir bieten verschiedene Pauschalangebote für Wanderer, Mountainbiker, Familien und Sportler an. Alle Zimmer von Schloss Kassegg sind ruhig, mit Buchenholzmöbeln eingerichtet, Teppich- oder Holzboden und verfügen über Dusche und WC (teilweise getrennt).

Alle Zimmer bieten W-Lan, wobei die Empfangsqualität je nach Lage des Zimmers im Haus variieren kann.

Die Philosophie des Hotels lautet: “Abstand vom Alltag – der Natur ganz nah!

Daher hat das Hotel bewusst auf Fernseher und Radio in den Hotelzimmern verzichtet – genießen Sie so Ihre persönliche Auszeit, die Ruhe, das Vogelgezwitscher vor Ihrem Fenster und „schalten“ Sie bewusst ab auf Schloss Kassegg. Möchten Sie sich trotzdem über das tägliche Weltgeschehen informieren, stehen Ihnen ein Gratis- Internetcorner und 2 gemütliche Fernsehzimmer zur Verfügung.

Sie befinden sich in der Veranda und im Clubraum. In allen öffentlichen Bereichen steht Gratis W-Lan zur Verfügung. Die großzügige, mit hellem Holz getäfelte Halle, vermittelt gleich bei der Ankunft ein gemütliches Ambiente. Es werden ganztägig Getränke, Kaffee, Snacks und Erfrischungen serviert, die Sie in einem der Salons – dem Clubraum, Kaminzimmer, Jagdzimmer oder Wintergarten und bei schönem Wetter im Arkadenhof genießen können.

www.hotel-kassegg.at