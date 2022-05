Florenz: Vier Tage in die Hauptstadt der Toskana

Wien – Florenz

Linienflug von Wien nach Florenz. Abholung am Flughafen und Fahrt zur bekannten Piazzale Michelangelo, von wo Sie einen herrlichen Blick über die Stadt genießen können. Weiterfahrt in die Stadt, von wo Sie einen ca. 2 stündigen Stadtrundgang unternehmen werden. Nachmittags Transfer zum Hotel. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

****Hotel Grifone

Das kürzlich renovierte Hotel Grifone in Florenz ist die ideale Wahl für einen erholsamen Aufenthalt, egal ob Sie für einen Kurzurlaub oder aus geschäftlichen Gründen in der Stadt sind; es ist auch die beste Lösung für Familien, die in der Junior Suite oder im Classic Family Room wohnen können.

Die Lage ist strategisch günstig: Mit einem angenehmen Spaziergang entlang des Arno-Ufers erreichen Sie vom Hotel aus die Hauptattraktionen von Florenz sowie die Obihall, das Mandela-Forum, das Artemio-Franchi-Stadion und die Sporteinrichtungen im Bereich des Campo di Marte, die nur 15 Minuten entfernt sind. Ein hochmodernes SPA sorgt für Ihr Wohlbefinden (gegen Gebühr – ca. 20 EUR für 2 Stunden). Sie können die Einrichtungen mit beheiztem Außen-Whirlpool (geöffnet von Mai bis September), Sauna, türkischem Bad und Salzraum genießen. Der für das Wohlbefinden der Hotelgäste konzipierte SPA ist eine wahre Oase der Ruhe und des Friedens, in der Sie nach einem Ausflug oder einem Besuchstag in Florenz Ihre Energie zurückgewinnen können.

Florenz

Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht Ihnen für individuelle Erkundungen zur freien Verfügung.

Florenz

Florenz – Wien

Frühstück im Hotel und Check-out. Rechtzeitiger Transfer zum Flughafen und Heimflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!