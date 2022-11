Glacier- und Bernina-Express: Mit legendären Zügen durch die Schweiz

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Termine:

05.02.2023 - 09.02.2023

19.02.2023 - 23.02.2023

02.04.2023 - 06.04.2023*

17.05.2023 - 21.05.2023**

25.06.2023 - 29.06.2302**

27.08.2023 - 31.08.2023**

17.09.2023 - 21.09.2023**

21.10.2023 - 25.10.2023*

Leistungen:

4x Übernachtung im 4* Hotel Weisses Kreuz in Feldkirch oder ähnlich

Zimmer mit Bad od. DU/WC

4x Halbpension (4-Gang-Abendessen)

Tägliches Abend-Programm/Animation im Hotel

Fahrt im Bernina-Express Tiefencastel-Tirano im Panoramawagen 2.Klasse (Dauer ca. 3,5 Stunden)

Seilbahnauffahrt auf den Aussichtsberg „Hoher Kasten“; Bierverkostung in Appenzell

Fahrt im Glacier-Express Andermatt-Chur im Panoramawagen 2.Klasse (Dauer ca. 2 Stunden)

Alle Bustransfers inklusive

Reiseleitung ab/bis Feldkirch

Reiseprogramm:

1. Tag: Anreise - Österreich -Feldkirch

Zuganreise von Ihrem Heimatort in Österreich nach Feldkirch, wo Sie ein Bus abholt und zum Hotel bringt. Der restliche Nachmittag steht Ihnen in Feldkirch frei zur Verfügung. Möglichkeit zum Spaziergang durch Feldkirch mit seinen Altstadt-Laubengängen oder möglicher Besuch der Schattenburg, die die Altstadt von Feldkirch wunderbar überragt. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Feldkirch - Ausflug Bernina Express

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten Sie gleich mit einem Höhepunkt Ihrer Reise. Heute erleben Sie die großartige Berglandschaft Graubündens, dem größten Schweizer Kanton. Busfahrt von Feldkirch nach Tiefencastel. Hier besteigen Sie den für Sie reservierten roten Wagon des Bernina-Expresses. Zuerst geht es über die berühmte Albula-Strecke ins Engadin, vorbei an St. Moritz und Pontresina auf den Bernina-Pass. Dann weitert bergab südwärts nach Poschiavo und dem Ziel Tirano, bereits in Italien, entgegen. Ihr Bus erwartet Sie hier bereits und bringt Sie nach St. Moritz, wo ein Aufenthalt eingeplant ist. Über den Julierpass und vorbei an der Via Mala gelangen Sie zum Hotel Weisses Kreuz nach Feldkirch zurück. Abendessen und Nächtigung.

3. Tag: Feldkirch - Auffahrt zum Drehrestaurant Hoher Kasten & Appenzell

Der heutige Tag führt Sie ins Appenzell, den Kanton, der besonders durch den würzigen Käse bekannt ist. Sie starten mit der „Luftseilbahn“ und fahren auf den Hohen Kasten. Dieser Berg war früher berüchtigt. Auf seiner Spitze ist seit llanger Zeit immer eine Wetterstation. Zu Fuß über Eis und Schnee führte der Weg hinauf und erst im nächsten Frühjahr wieder herunter. Von hier blicken Sie auf den Bodensee, das Rheintal, das Appenzell und die österreichischen Berge im Hintergrund. Auch unser Hotel können Sie sehen! Das Restaurant sollten Sie auf jeden Fall besuchen – es dreht sich – und während Sie Ihren Kaffee trinken, zieht das Panorama langsam an Ihnen vorbei. Anschließend geht es in den Ort Appenzell mit den hübsch bemalten Holzhäusern. Hier in der Brauerei Locher wird das besondere Wasser der Gegend zum Bier gebraut. Verkosten Sie es und berichten Sie uns, ob es noch besser schmeckt als daheim! Zurück führt Sie Ihr Weg über Altstätten nach Feldkirch.

4. Tag: Feldkirch - Ausflug Glacier Express

Der heutige Tag bringt Sie zu den Wurzeln der Schweiz – ein langes Stück dabei wieder im Zug. Vorbei am herrlich gelegenen Walensee bringt Sie der Bus von Feldkirch an den Vierwaldstättersee. Halt in Altdorf, wo der berühmte Apfelschuss des Wilhelm Tell stattgefunden haben soll. Weiter nach Andermatt, wo Sie die Matterhorn-Gotthard-Bahn besteigen und mit dem Panoramawagen (2. Klasse) des Original Glacier-Express von Andermatt nach Chur fahren. Diese großartige Fahrt im wahrscheinlich berühmtesten Zug der Welt wird Ihnen sicher lange in Erinnerung bleiben. Die Aussichten vom Oberalppass und der Rheinschlucht sind einfach unvergesslich. Ihr Bus nimmt Sie in Chur wieder auf und bringt Sie zum Hotel nach Feldkirch zurück. Abendessen und Nächtigung.

5. Tag: Feldkirch - Heimreise

Eine wunderbare Reise geht zu Ende. Am Bahnhof in Feldkirch besteigen Sie den Zug und treten die Heimreise an.

!! Programmänderungen vorbehalten

Corona-bedingt (oder wegen zu geringer Teilnehmerzahl) kann die Reise auch kurzfristig abgesagt werden. Der Reisepreis würde in diesem Fall komplett zurückerstattet werden. Wir empfehlen die Storno- und Reise- versicherung der Europäischen Reiseversicherung AG!

Mindestteilnehmeranzahl: 30 Personen

Maximale Teilnehmerzahl: 40 Personen