Hamburg & Berlin: 1 Reise - 2 Metropolen

1. Tag: Wien – Hamburg

Abflug von Wien nach Hamburg. Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt erhalten Sie einen kompletten Überblick über die Hansestadt: Die Tour führt Sie vorbei an den Landungsbrücken - die historische Deichstraße mit den typisch althamburgischen Bürgerhäusern – Hamburgs Haupteinkaufsstraße: die Mönckebergstraße – den Hauptbahnhof - die Kunsthalle - die Blaue Moschee - den Stadtteil St. Georg - die Binnenalster mit dem berühmten Jungfernsteig - die Alsterarkaden - das Rathaus - die Börse - die Gerichtsgebäude - die historische Peterstraße und natürlich am neuen Highlight, der Elbphilharmonie. Die Tour endet an den Landungsbrücken, wo Sie etwas Zeit zur freien Verfügung haben. Anschließend unternehmen Sie eine 1-stündige Hafenrundfahrt. Sie fahren hautnah durch die faszinierende Arbeitswelt eines Welthafens. Sie sehen die Hafenbecken mit Ozeanriesen, Kanäle, Containerterminals und Werftanlagen. Danach Transfer zu Ihrem Hotel und Check-in. Der restliche Abend steht zur freien Verfügung. Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Hamburg – Ausflug „Inselstädte Ratzeburg & Lübeck“

Nach dem Frühstück fahren Sie ins nahe Ratzeburg, dass romantisch im „Naturpark Lauenburgische Seen“ liegt. Der Ratzeburger Dom und die Altstadt liegen auf der sogenannten Dom-Insel im Ratzeburger See. Nach der Besichtigung der kleinen Insel-Stadt fahren Sie weiter in die viel größere – Insel-Stadt Lübeck – der wohl schönsten Hansestadt überhaupt. Bei einem Stadtrundgang erkunden Sie diese einzigartige und wundervolle Stadt. Das geschlossene Stadtbild wurde daher 1987 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die wasserumflossene Altstadt mit ihren rund 1800 denkmalgeschützten Gebäuden, historischen Gassen und verwinkelten Gängen ist jedoch nicht nur schön anzuschauen, sondern der Kern einer höchst lebendigen Großstadt mit rund 214.000 Einwohnern. Rückfahrt nach Hamburg – Abend zur freien Verfügung - Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Hamburg – Berlin

Heute verlassen Sie Hamburg und fahren mit dem modernen ICE weiter in die deutsche Hauptstadt. Transfer zum Hotel. Den Nachmittag verbringen Sie bereits bei der Stadtbesichtigung der Deutschen Hauptstadt. Brandburger Tor, Reichstag, Dom Gendarmenmarkt, Schloss Charlottenburg, Museumsinsel – in Berlin gibt es viel zu sehen. Abend zur freien Verfügung - Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Berlin – Fakultativer Halbtags-Ausflug Potsdam

Der Tag steht Ihnen frei zur Verfügung oder Sie nutzen mit uns die Möglichkeit Potsdam, die Hauptstadt Brandenburgs zu erkunden. In Potsdam errichteten die preußischen Könige Ihre Sommer- und Repräsentationsresidenzen. Überall wo Kaiser und Könige Ihre Sommerresidenzen errichteten, zog der Adel nach und siedelte dort seine Schlösser an. Schoss Sanssouci, Neues Palais, Orangerie, Schloss Babelsberg, Schloss Cäcilienhof – um nur die wichtigsten zu nennen. Es gibt also heute einiges zu sehen und entdecken. Rückfahrt nach Berlin – Abend zur freien Verfügung - Nächtigung im Hotel.

Preis pro Person: 85 EUR inkl. Eintritte

Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

5. Tag: Berlin – Fakultativer Tagesausflug Spreewald mit Theaterkahnfahrt - Gurkenverkostung & Holländermühle

Nutzen Sie den heutigen Tag für einen Museumsbesuch oder eine Shopping Tour – oder kommen Sie mit uns auf einen fakultativen Ausflug in den Spreewald. Diese wunderbare Waldlandschaft im Süden von Berlin ist durch zahlreiche Wasserflächen durchzogen. Immer pleite – aber dann kam die zündende Idee. Die Waschfrauen Burgunde und Mechthilde legten sich einen Kahn zum Gemüseverkauf zu. Begleiten Sie die Damen auf Ihrer Kahnfahrt, bei der kein Auge trocken bleibt. Und was wäre ein Spreewaldbesuch ohne Gurkenverkostung! Gurken Paule erwartet Sie zu einer Kostprobe mit Schmalzbrot und einem Schnäpschen. Besichtigen Sie die Holländer-Windmühle in Straupitz, ein technisches Kleinod, das über 150 Jahre Holz sägt und Korn malt. Nach einem unterhaltsamen Ausflug kehren Sie wieder nach Berlin zurück. Abend zur freien Verfügung - Nächtigung im Hotel.

Preis pro Person: 99 EUR inkl. Eintritte

Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen

6. Tag: Berlin

Der Vormittag steht Ihnen frei zur Verfügung. Transfer zum Flughafen Berlin und Rückflug nach Wien.