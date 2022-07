MALTA: Insel zwischen Europa und Afrika

1. Tag: Wien – Valletta

Linienflug von Wien nach Malta. Nach der Ankunft Begrüßung durch Ihre örtliche Reiseleitung am Flughafen Malta. Anschließend Transfer und Stadtbesichtigung von Valletta. Bei einem Rundgang durch Valletta lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt näher kennen, inklusive den Upper Barracca Gärten, von wo Sie einen herrlichen Blick über den großen Hafen und die „3 Städte“ haben. Anschließend haben Sie etwas Zeit zur freien Verfügung, bevor Sie an Bord gehen, um eine 90-minütige Hafenrundfahrt durch die zwei Naturhäfen Marsamxett und Grand Harbour zu machen. Entspannen Sie und genießen Sie die atemberaubende Aussicht. Transfer zu Ihrem Hotel, Check-in, Abendessen und Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Fakultativ: 3 Städte (halbtags)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an dem fakultativen Ausflug 3 Städte teilzunehmen.

Diese Tour konzentriert sich auf die alten 3 Städte Vittoriosa, Senglea und Cospicua. Die Haupthaltestelle ist in Vittoriosa, die erste Heimat der Johanniter, die vor Valletta gebaut wurde und wo die große Belagerung von 1565 stattfand. Sie gehen durch die noch bestehenden Gassen mit ihren historischen Gebäuden und besuchen den Inquisitor-Palast (Termin 29.12. ist der Palast geschlossen und kann daher nicht besichtigt werden).

Preis pro Person (mind. 12 Teilnehmer): 35 EUR

Inkludierte Leistungen:

Bus & dt. sprechender Guide halbtags ab/bis Hotel

Eintritte lt. Programm

Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Fakultativ: Der Süden Maltas (ganztags)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an dem fakultativen Ausflug: Der Süden Maltas teilzunehmen.

Auf diesem Ausflug entdecken Sie den südlichen Teil von Malta. Auf dem Weg nach Wied-iz-Zurrieq fahren Sie durch das Dorf Birzebbugia, bevor Sie die Blaue Grotte erreichen. Bei einer kurzen Bootsfahrt (gegen Aufpreis) haben Sie die Möglichkeit, die Unterwasserflora dieser Grotten aus nächster Nähe zu betrachten. Weiter geht es zum malerischen Fischerdorf Marsaxlokk, wo man die Uferpromenade bewundern kann, die mit den bunten maltesischen "luzzu" gesäumt ist, die in den traditionellen Rot-, Blau- und Gelbfarben leuchten. Sie besuchen auch den Hagar Qim Tempel, Gruppe von drei Tempeln. Die letzte Station dieser Tour sind die Ghar Dalam Caves, einem der ersten Lebensräume dieser Inseln.

Preis pro Person (mind. 12 Teilnehmer): 60 EUR

Inkludierte Leistungen:

Bus & dt. sprechender Guide ganztags ab/bis Hotel

Mittagessen (exkl. Getränke)

Eintritte lt. Programm

Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Fakultativ: Gozo (ganztags)

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung oder Sie haben die Möglichkeit an dem fakultativen Ausflug Gozo teilzunehmen.

Nach einer 20-minütigen Fährüberfahrt zur Schwesterinsel Maltas merkt man sofort, obwohl beide Inseln in Geschichte und Entwicklung ähnlich sind, ist Gozo definitiv grüner und malerischer als Malta. Die heutige geführte Tour nach Gozo beginnt mit einem Stopp an den Megalithtempeln von Ggantija (Termin 29.12. sind die Tempel geschlossen und können nicht besichtigt werden). Sie besuchen auch die Alte Zitadelle in Victoria und fahren anschließend weiter zur Xlendi Bay und nach Dwejra, besser bekannt als The Inland Sea.

Preis pro Person (mind. 12 Teilnehmer): 65 EUR

Inkludierte Leistungen:

Bus & dt. sprechender Guide ganztags ab/bis Hotel

Mittagessen (exkl. Getränke)

Eintritte lt. Programm

Fährüberfahrt

Abendessen und Nächtigung im Hotel.

5. Tag: Malta – Wien

Frühstücksbox vom Hotel und Check-out. Zeitiger Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug nach Wien.

Programmänderung vorbehalten

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!