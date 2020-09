1. Tag: Wien – Prag

Morgens steigen Sie am Wiener Hauptbahnhof in den Regio-Jet und fahren direkt nach Prag, wo Sie gegen Mittag ankommen.

In wenigen Schritten haben Sie Ihr Hotel am Wenzelsplatz erreicht und Ihr Zimmer bezogen. Schon steht der restliche Tag für einen Spaziergang durch die Prager Altstadt und dem ersten Besuch eines der vielen Christkindlmärkte in der Stadt zur freien Verfügung. Auf Wunsch nehmen Sie Ihr Abendessen im Rahmen der Halbpension im Hotel ein oder suchen sich eines der vielen Lokale in der Altstadt.

2. Tag: Prag

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel starten Sie mit einem örtlichen deutschsprachigen Stadtführer durch die historische Altstadt – Sie werden dann viel Interessantes und Historisches erfahren. Nachmittags haben Sie Zeit für eigene Erkundigungen oder Sie verbringen die Zeit bei weiteren Weihnachtsmärkten. Abendessen wieder im Rahmen der Halbpension im Hotel oder in Eigenregie.

3. Tag: Prag - Wien

Nach dem Frühstück bleibt Ihnen noch der ganze Vormittag Zeit zur freien Verfügung in Prag. Am frühen Nachmittag Rückfahrt im Regio-Jet nach Wien, wo Sie am Abend ankommen.

Voraussichtliche Zugzeiten

Termine 27.11./13.12.

Wien Hbf. - Prag Hbf.: 06:39 - 10:42 Uhr

Prag Hbf. - Wien Hbf.: 13:20 - 17:22 Uhr

Zu-/Ausstiege in Wien Simmering bzw. Breclav/Lundenburg möglich.

Voraussichtliche Unterbringung: Hotel Adria ****

Die ideale Lage direkt am berühmten Wenzelsplatz im Zentrum und Tradition seit 1912 machen das Hotel Adria zum besten Platz für Ihren Aufenthalt im wunderschönen Prag. Das Hotel bietet Tradition und Qualitätsleistungen schon seit 1912 (seit der Gründung in den Händen einer tschechischen Hoteliersfamilie). https://www.adria-hotel.cz/de/