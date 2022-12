Montenegro: 6 Tage im Land der schwarzen Berge

1. Tag: Wien – Podgorica – Budva

Abflug von Wien nach Podgorica. Nach Ankunft am Flughafen begrüßt Sie Ihre örtliche Reiseleitung. Fahrt nach Budva. Bootsfahrt zur Insel Sveti Nikolaus und Sveti Stefan. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel. Für die nächsten 5 Nächte erwartet Sie Ihr 5* Hotel Slavija in zentraler Lage in Budva.

2. Tag: Cetinje – Njegusi – Kotor – Perast

Wir verlassen unser Hotel an der Küste, um auf einer der spektakulärsten Straßen des Landes den Blick auf die Bergwelt Montenegros schweifen zu lassen. Immer wieder entdecken wir aus der Vogelperspektive kleine Buchten mit traumhaften Stränden. Schließlich erreichen wir die alte Hauptstadt des Landes, Cetinje. Alte Botschaftsgebäude erzählen noch die Geschichte der Metropole eines Staates, der einst als ärmstes Königreich Europas galt. Danach Fahrt in das Dorf Njegusi, einer spektakulären Bergstraße entlang des Lovcen Nationalpark folgend. Hier verkosten wir den berühmten Schinken. Nachmittags der nächste Höhepunkt der Reise, nach einer atemberaubenden Talfahrt erreichen wir Kotor. Ganz hinten in der Bucht liegt die bezaubernde Stadt Kotor, bis 1918 unter dem österreichisch-italienischen Namen Cattaro bekannt. Vollständig von einer imposanten Mauer umgeben, konnte die Stadt ihr mittelalterliches Ambiente wahren. Auch ihre Lage ist spektakulär: Auf der einen Seite drängt sich mit der Bucht von Kotor, dem längsten Fjord Südeuropas, die Adria bis unmittelbar vor ihre Tore, auf der anderen Seite türmt sich abrupt das dunkle Bergmassiv des Lovcen auf. Dicht zusammengedrängt wirkt daher das Zentrum, jeder Quadratmeter wird dem Umland abgetrotzt. Danach fahren wir zur Barockstadt Perast und setzen über zur Klosterinsel Maria am Felsen. Danach Transfer zurück zum Hotel.

3. Tag: Ostrog – Skutarisee

Morgens Fahrt zum Kloster Ostrog, die letzte Ruhestätte des Hl. Danilo, einem der wichtigsten Heiligen der serbisch-orthodoxen Kirche. Wie ein Vogelnest in die Felsen gebaut, erwartet uns einer der imposantesten Sakralbauten des Landes. Mit dem Minibus geht es rauf und bei unserer Führung entdecken wir unzählige Schätze des Mittelalters. Danach geht es zum größten See des Balkans – dem Skutari-See. Hier unternehmen wir eine Schifffahrt und sehen unter anderem das „Alcatraz“ von Montenegro, eine verlassene Gefängnisinsel. Mit lokalen Köstlichkeiten und Getränken werden wir an Bord verwöhnt. Abends Rückkehr zu unserem Hotel.

4. Tag: Bar – Ada Bojana – Ulcinj

Heute Morgen fahren wir zunächst in den Süden, zur Stadt Bar. Die Altstadt duckt sich im Schutz einer auf einem Felsen des Rumija Gebirges thronenden Burg. Hierher ins Hinterland waren die ursprünglich an der Küste lebenden Bewohner aus Angst vor Pirateneinfällen gezogen. Erst im 19. Jhdt. entwickelte sich dann aus dieser verlassenen Siedlung der neue Stadtteil Novi Grad. Besichtigung der historischen Stadt Stari-Bar. Danach besuchen wir die Flussmündungsinsel Ada Bojana, ein traumhaftes Stück Natur. Anschließend statten wir der südlichsten Stadt Montenegros, Ulcinj, einen Besuch ab. Hier, einstmals unter osmanischer Herrschaft, gab es einen berüchtigten Sklavenmarkt - einer der bekanntesten Sklaven war der spanische Dichter Miguel Cervantes. Danach Rückfahrt zum Hotel.

5. Tag: Shkoder - Shengjin

Fahrt in das benachbarte Albanien. Wir erreichen die größte Stadt im Norden des Landes Shkoder. Wir besichtigen die Festung Rozafa, von hier haben wir einen einmaligen Blick einerseits über den Skutari-See, andererseits zur faszinierenden Bergwelt Albaniens. Danach geht es weiter in die Regionalstadt Lezhe, hier erleben wir den albanischen Alltag hautnah. Zum Ausklang des Tages geht es an die Riviera von Shengjin, noch immer ein Geheimtipp bei Urlaubern. Über 3 km feinster Sandstrand mit einer angrenzenden Lagune laden zum Träumen ein. Abends Rückkehr zu unserem Hotel in Budva.

6. Tag: Budva – Podgorica – Wien

Frühstück und Check-out. Anschließend Transfer zum Flughafen Podgorica für Ihren Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!