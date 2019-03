1. Tag: Wien/NÖ – Raum Kitzbüheler Alpen

Anreise mit modernem Reisebus in die gebuchten Hotels oder Gasthöfe. Empfang durch den Reiseleiter. Nach dem zeitigen Abendessen geht es gleich los zum Musikherbst am Wilden Kaiser!

20:00 Uhr: Unterhaltungsabend mit Marc Pircher, Semino Rossi und Andy Borg. Erleben Sie beim heutigen Unterhaltungsabend ein mitreißendes Programm der 3 Entertainer. Von Ziehharmonika über Baladen und Schlagerhits ist alles mit dabei. Der sympathische Marc Pircher sorgt für die Moderation dieses Abends.

2. Tag: Traum – Frühschoppen am Berg

Ein wunderbarer Tag erwartet Sie, denn heute geht es hoch hinaus! Bei einer Bergfahrt in der Region Kitzbüheler Alpen genießen Sie herrliche Ausblicke auf die umliegende Bergwelt, oben angekommen erklingt zum Frühschoppen zünftige Musik. Hier darf getanzt, gefeiert und natürlich der wunderbare Panoramablick genossen werden.

20:00 Uhr: Kaiserabend mit Roland Kaiser und Überraschungsgast

3. Tag: Großer Bauernmarkt im Ellmauer Ortszentrum

Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Ein Erlebnis für die Sinne ist der traditionelle Bauernmarkt mit Spezialitäten aus der Region, den Sie mittags besuchen werden. An zahlreichen Ständen werden typische Produkte aus der Region angeboten - Käse, Bauernbrot, originalgebrannter Tiroler Schnaps und Bauernspeck. Alte, längst ausgestorbene Handwerkstradition wird ebenso präsentiert und so kommt man dem früheren Leben in den Bergen und den heutigen Bewohnern näher. Gemäß dem Motto des Musikherbstes am Wilden Kaiser darf natürlich auch zünftige Musik an verschiedenen Plätzen nicht fehlen – die Vorfreude auf den Abend steigt!

20.00 Uhr: Starabend mit Hansi Hinterseer, Maite Kelly und DJ Ötzi.

4. Tag: Raum Kitzbüheler Alpen – Wien/NÖ

Nach dem Frühstück treten Sie Ihre Heimreise an.

Programmänderungen vorbehalten!