Termine:

03.03. - 06.03.2023

17.03. - 20.03.2023

21.04. - 24.04.2023

19.05. - 22.05.2023

Leistungen:

Linienflug Wien - Barcelona - Wien in der Econonmy Class mit Austrian Airlines

vorraussichtliche Flugzeiten, Änderungen vorbehalten:

- Wien - Barcelona OS 391 07.00 Uhr - 09.20 Uhr

- Barcelona - Wien OS 394 20.30 Uhr - 22.50 Uhr

bis 23kg inklusive sämtliche Flughafentaxen und Sicherheitsgebühren

Zubringerflüge ab/bis Österreichischen Bundesländern auf Anfrage möglich

kleine City Tour Barcelona beim Transfer Flughafen - Hotel

beim Transfer Flughafen - Hotel 3x Nächtigung im gebuchten 3* oder 4* Hotel, Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC

im gebuchten 3* oder 4* Hotel, Basis Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC 3x Frühstück

am Spieltag Abholung vom Hotel und Transfer zum Stadion und retour

Eintrittskarte Kategorie 4A/B (hinter Tor 3-4 Reihe) mindestens paarweise

paarweise bedeutet nebeneinander, hintereinander oder sogar schräg hintereinander für die Spiele FC Barcelona

- vs. FC Valencia (05.03.)

- vs. Real Madrid - El Clasico (19.03.)

- vs. Ateltico Madrid (23.04.)

- vs. Real Sociedada (21.05.)

genauer Spieltermin / Zeit wird ca. 8 Tage vorher festgelegt

Mindestteilnehmeranzahl: 12 Personen

Reiseprogramm:

1. Tag Wien - Barcelona

Sie fliegen heute Morgen mit Austrian Airlines von Wien nach Barcelona. Geführter Transfer vom Flughafen zu Ihrem gebuchten 3* bzw. 4* Hotel, auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt, kommen Sie in den Genuss einer kleinen City Tour in Barcelona, so haben Sie schon am ersten Tag einen kleinen Überblick von der dynamischen Stadt, Check-In und Zimmerbezug. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung! Genießen Sie einen Spaziergang durch die Stadt oder buchen Sie eine "Hop on Hop off Bus Tour" in Barcelona. So sehen Sie bequem die berühmtesten Sehenswürdigkeiten von der interessanten Stadt. Nächtigung im Hotel.

2. Tag Barcelona

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Eine Fahrt zu Barcelonas Stränden ist ein heißer Tipp für den heutigen Tag. Barcelona ist prall gefüllt mit originellen Freizeitangeboten, die immer wieder einen Besuch wert sind. Die für Gaudí und ihre modernistischen Bauten bekannte Stadt am Mittelmeer entpuppt sich als eine der trendigsten Metropolen Europas. Nächtigung im Hotel.

3. Tag Math in Barcelona

Nach dem Frühstück werden Sie schon in der Stadt spüren, wie die Einheimischen sich auf das bevorstehende Spiel einstimmen. Die Spanier sind begeisterte Fußball - Zuschauer! Die kleinen Tapas Bars werden auch gerne von den Spaniern vor dem Spiel frequentiert! Fußball - Highlight: Sie fahren zeitgerecht vor Spielbeginn mit einem Bus ins Stadion und erleben Ihr ausgesuchtes und gebuchtes Match von Tribünen aus. Ein Erlebnis, an das Sie noch lange zurückdenken werden, die vielen Eindrücke, die Sie bis nach Hause zu Ihren Liebsten oder zu Ihrem Stammtisch tragen können! Feiern Sie mit den Spaniern ein Sporterlebnis der Sonderklasse! Nach dem Match Rückfahrt mit dem Bus in Ihr Hotel. Nächtigugn im Hotel,

4. Tag Barcelona - Wien

Nach dem Frühstück, Check out vom Hotel. Sie können Ihr Gepäck noch im Hotel an der Rezeption lassen und noch einen Tag von der pulsierenden Barcelona Luft schnuppern. Am späten Nachmittag Transfer zum Flughafen und Heimflug nach Wien.

Preise:

03.03. – 06.03.2023 Preis p.P.

Doppelzimmer im 3* Hotel 699 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 3* Hotel 140 EUR

Doppelzimmer im 4* Hotel 759 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 4* Hotel 170 EUR

Aufzahlung Kategorie 3A/B (hinter dem Tor – weiter oben) 65 EUR

17.03. – 20.03.2023 Preis p.P.

Doppelzimmer im 3* Hotel 1.479 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 3* Hotel 119 EUR

Doppelzimmer im 4* Hotel 1.589 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 4* Hotel 209 EUR

Aufzahlung Kategorie 3A/B (hinter dem Tor – weiter oben) 120 EUR

21.04. – 24.04.2023 Preis p.P.

Doppelzimmer im 3* Hotel 869 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 3* Hotel 180 EUR

Doppelzimmer im 4* Hotel 969 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 4* Hotel 191 EUR

Aufzahlung Kategorie 3A/B (hinter dem Tor – weiter oben) 98 EUR

19.05. – 22.05.2023 Preis p.P.

Doppelzimmer im 3* Hotel 799 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 3* Hotel 180 EUR

Doppelzimmer im 4* Hotel 979 EUR

Einzelzimmerzuschlag im 4* Hotel 220 EUR

Aufzahlung Kategorie 3A/B (hinter dem Tor – weiter oben) 89 EU

Zug zum Flug ab/bis ganz Österreich

Termin Pauschalpreis p.P.