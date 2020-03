Nik P. Symphonic im Großen Festspielhaus Salzburg am 31. Oktober

Termin:

29.10. - 01.11.2020

Preis/Aufzahlungen

im Doppelzimmer ab 599 EUR p.P.

Einzelzimmerzuschlag: 119 Euro

Inkludierte Leistungen

✓ Busfahrt im modernen Reisebus (mögliche Zustiegsstellen siehe Seite 2)

✓ Sämtliche Straßen- und Mautgebühren

✓ 3 Nächtigungen im 4*Hotel in der Stadt Salzburg

✓ Verpflegung: 3 x Frühstück und 2 x 3-Gang Abendessen im Hotel

✓ Ortstaxe

✓ Eintritt zum Konzert und reservierter Sitzplatz im Großen Festspielhaus Salzburg am 31.Oktober um 19.30 Uhr; Kategorie 4

✓ Stadtführung Salzburg

✓ Eintritt Mozart´s Geburtshaus

✓ Eintritt und Verkostung Stiegl-Brauerei

✓ Eintritt mit Audio Guide Festung Hohensalzburg

✓ Q-Plus Mehrwertpaket in der Höhe von 21 EUR pro Person

Nicht inkludiert:

Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Trinkgelder, Reiseversicherung, alle nicht angeführten Leistungen