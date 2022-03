Prager Lichterfestival: Mit dem Zug in die Goldene Stadt

1. Tag: Wien – Prag

Morgens steigen Sie am Wiener Hauptbahnhof in den ÖBB Rail-Jet und fahren direkt nach Prag, wo Sie gegen Mittag ankommen. In wenigen Schritten haben Sie Ihr Hotel ganze Nahe beim Wenzelsplatz erreicht und Ihr Zimmer bezogen. Schon steht der restliche Tag für einen Spaziergang durch die Prager Altstadt zur freien Verfügung.

2. Tag: Prag: Prager Burg

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel starten Sie mit einem örtlichen deutschsprachigen Stadtführer durch das Gebiet rund um die Prager Burg (Hradčany) und den Stadtteil „Kleinseite“ (Malá Strana). Sie starten Ihre Tour am Kloster Strahov und spazieren hinunter zum Hradčanské náměstí (Burgplatz). Auf dem Weg können Sie am Prager Loreto mit der berühmten Schatzkammer und dem Glockenspiel einen Halt einlegen. Sie werden das Prager Burgareal mit dem großzügigen St.-Veits Dom, dem Alten Königspalast, der St.-Georgs-Basilika von außen und auch dem Goldenen Gässchen besichtigen. Am Nachmittag ungewöhnliche Fahrt mit einer historischen Straßenbahn. Abends geht es mit Ihrem Prager Stadtführer zum Lichterfestival. Sie werden die zahlreichen künstlerischen Installationen sowie einige Prager Sehenswürdigkeiten bei besonderer Beleuchtung erleben.

3. Tag: Prag – Alt- & Neustadt & Fernsehturm

Nach dem Frühstück beginnen Sie die Stadtführung in der Altstadt. Das Herz von Prags historischem Zentrum ist der Altstädter Ring, welcher als ein guter Anfang ihres heutigen Besuches in Prag gilt. Hier finden Sie die gotischen Türme der Teyn-Kirche, die über den Marktplatz wachen und eine Statue des Reformers Jan Hus sowie auf der gegenüberliegenden Seite die astronomische Uhr am Altstädter Rathaus. Steigen Sie auf den Rathausturm, um eine großartige Sicht auf den Marktplatz und das Dächermeer von Prag zu sehen (fakultativ / gegen Zuschlag – Lift steht hier zur Verfügung). Wandern Sie entlang der Straßen, die vom Marktplatz wegführen - die große Pařížská, die charmante Týnská und die stets geschäftige Melantrichova, die Sie zum Wenzelsplatz führen wird... Weiter geht es entlang der Celetná zum Pulverturm, einem der historischen Zugänge zur Prager Altstadt. Verbunden mit dem Turm ist das berühmte Prager Gemeindehaus im Jugendstil erbaut. Am Nachmittag besuchen Sie den Fernsehturm in Žižkov und genießen Sie ein Getränk mit herrlichster Aussicht über die Goldene Stadt. Am Abend erwartet Sie eine zweistündige Lichter-Moldauschifffahrt mit Abendbuffet und Musik. Danach können Sie ein weiteres Mal das beleuchtete Prag beim Lichterfestival bewundern.

4. Tag: Prag – Wien

Nach dem Frühstück bleibt Ihnen noch Zeit zur freien Verfügung in Prag. Mittags Rückfahrt im Rail-Jet nach Wien, wo Sie gegen Abend ankommen.

