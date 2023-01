Romantik im Wittelsbacher Land

1. Tag: Anreise Augsburg

Sie fahren frühmorgens mit dem Komfortbus von Ihrer Einstiegstelle ins schöne Wittelsbacher Land direkt nach Augsburg. Unmittelbar nach Ihrer Ankunft beginnt die Besichtigung von Augsburg und seiner 2000 Jahre Geschichte.

Unter anderem werden Sie das prachtvolle Renaissance-Rathaus mit den römischen Kaiserbüsten im Treppenhaus und dem atemberaubend schönen "Goldenen Saal", die weltberühmte Fuggerei, die idyllisch von Lechkanälen durchzogene Handwerker-Altstadt sehen. Auch die Patrizierpaläste entlang der Maximilianstraße, einer der schönsten Straßenzüge Deutschlands, sowie das Geburtshaus Bert Brechts, das zwischen zwei Lechkanälen eingebettet liegt werden Sie bei diesem Streifzug durch eine große deutsche Stadt mit 2000 Jahren glanzvoller Geschichte besichtigen. Anschließend fahren Sie in Ihr gebuchtes Hotel, es erfolgt der Check-in und Zimmerbezug. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

Fuggerei Foto: Raiffeisen Reisen

2. Tag: Augsburg

Nach einem ausgiebigen Frühstück beginnt die Besichtigung: „Auf den Spuren der reichen Fugger“. Erleben Sie Augsburgs „Sehenswürdigkeit Nummereins“. Die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt ist ein Unikat, das 1521 von Jakob Fugger und seinen Brüdern gestiftet wurde. Tauchen Sie ein in das Leben in der Fuggerei – damals wie heute. Tiefe Einblicke in die Geschichte von 500 Jahren – in einer „Stadt in der Stadt“ mit 142 Wohnungen für katholische bedürftige Augsburger. Bis heute kostet die jährliche (!) Miete für eine Wohnung in der romantischen Reihenhaussiedlung 0,88 Euro.

Fugger Stadtpalast Foto: Raiffeisen Reisen

Weiter geht es zur "H01- Wasser in der Stadt" Besichtigung. Das UNESCO Welterbe Augsburg mit ihren Wassertürmen. Zwischen dem Roten Tor, den Wallanlagen und dem Heilig-Geist-Spital stehen seit Jahrhunderten die Türme, die Augsburg vom 15. Jahrhundert bis 1879 mit quellfrischem Trinkwasser versorgten. Zwei frisch sanierte Wassertürme faszinieren in einer der romantischsten Ecken der Altstadt. Genießen Sie die einzigartige Stimmung bei einer Führung durch dieses Kleinod: ein europaweit einmaliges Architekturensemble – und UNESCO Welterbe! Abendessen im Rathauskeller und Nächtigung im Hotel.

3. Tag: Romantische Straße von Augsburg bis Neuschwanstein

Nach dem Frühstück - Fahrt mit dem Bus der "Romantischen Straße" entlang, diese ist eine von den bekanntesten und beliebtesten Ferienstraßen Deutschlands. Mit abwechslungsreichen Landschaften, Kunst, Kultur und kulinarischen Genüssen bietet sie auf über 460 Kilometern Länge Erholung und Abwechslung vom Alltag. So erreicht man die romantischen Ziele zwischen Würzburg und Schloss Neuschwanstein.

Schloss Neuschwanstein Foto: iStock, bluejayphoto

Das Schloss Neuschwanstein werden wir im Laufe des Tages besichtigen. Der menschenscheue König Ludwig II. hatte die Burg erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen – jetzt wurde sein Refugium zum Publikumsmagneten. Der Mythos bildete sich schon zu Lebzeiten des Königs. "Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen", hatte Ludwig einst seiner Erzieherin geschrieben, und dieses Rätselhafte fasziniert die Menschen noch heute. Anschließend fahren Sie zum Hotel zurück. Abendessen und Nächtigung im Hotel.

4. Tag: Bayerisch – Schwaben

Nach dem Frühstück geht unsere Fahrt nach Günzburg. Nach Ankunft unternehmen Sie einen Bummel, durch die auf einer Anhöhe oberhalb der Donau liegenden, reizvollen Altstadt. Diese konnte noch viel von ihrem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit entstandenen Aussehen bewahren. Doch eigentlich reicht die Geschichte von Günzburg sogar bis in die antike Zeit der Römer zurück. Diese bauten nämlich hier eine Brücke über die Donau, die von mindestens einem Kastell bewacht und als Transitus Guntiensis bezeichnet wurde. An dieser Brücke entstand auch das ursprüngliche Günzburg. Doch hiervon ist nichts mehr zu sehen, lediglich im Heimatmuseum erinnern viele Ausstellungsstücke an diese Zeit. Der markanteste Teil der Altstadt ist der mit prunkvollen Häusern bebaute Marktplatz. Dieser durchquert das gesamte einst von einer Stadtmauer umgebene Siedlungsgebiet. Er reicht vom heute noch stehenden "Unteren Tor" bis zum 1868 abgerissenen ehemaligen "Oberen Tor. "Mittagspause - Zeit zur freien Verfügung. Am Nachmittag Weiterreise nach Ulm und Besichtigung.

Ulmer Altstadt Foto: iStock, fotojog

Die Universitätsstadt mit ihrem majestätischen Münster, dem zauberhaften Fischerviertel und vor allem mit dem entspannten Lebensgefühl entlang der beiden Donauufer ist Ulm eine echte Schönheit. Erklimmen Sie die 768 Stufen des höchsten Kirchturms der Welt, erkunden Sie die Donau ganz wie die Einheimischen oder schlendern Sie einfach entlang der historischen Stadtmauer und erleben Sie die liebsten Ulmer Sehenswürdigkeiten und absoluten Lieblingsmomente in der Zweilandstadt, die sie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen! Anschließend Rückfahrt nach Augsburg und Abendessen in einem urigen Gasthaus in der Stadt. Nächtigung im Hotel.

Astronomische Uhr, Ulmer Rathaus Foto: iStock, Andreas Bucher

5. Tag: Kindheitsschlösser der Kaiserin Elisabeth – Heimreise

Nach einem reichhaltigen Frühstück erfolgt der Check - out und Ihr Gepäck wird wieder im Reisebus verstaut. Bevor Sie die entgültige Heimreise antreten, machen wir noch einen Ausflug zu den Wurzeln der Wittelsbacher, die mehr als 700 Jahre lang Bayern regierten: In Oberwittelsbach stand die namensgebende, 1209 zerstörte Stammburg. Im Wasserschloss Unterwittelsbach verbrachte die kleine „Sisi“ bei ihrem Vater Herzog Max in Bayern stille Tage ihrer Kindheit: Die Wittelsbacherin verzauberte später als Kaiserin von Österreich die Welt. Die Tour beginnt in Augsburg: Dort lebte der Bruder der Kaiserin, hier heiratete er eine Schauspielerin. Die uneheliche Tochter Marie Louise wurde später vom Hof verbannt, weil sie Mitschuld am Tod des einzigen Sohns der Kaiserin trug. Beide Stationen liegen auf Ihrer Heimreise auf der „Sisi-Straße“.

Programmänderungen vorbehalten!