Ihr Traumurlaub beginnt mit der Küstenstadt Dubrovnik. Rote Dächer, eine malerische Altstadt und der Blick auf die Adria erwarten Sie in der UNESCO-Welterbe Stadt. MSC Splendida entführt Sie in stylischem Luxus zu den begehrtesten Kreuzfahrtzielen entlang der italienischen Küste. Von „La Superba“ (it. Die Prächtige), wie Genua auch genannt wird, machen Sie sich nach 7 wundervollen Tagen mediterranem Flair auf die Rückreise.

Termin:

25.09.-01.10.2021

Ihre Reiseroute

Tag Ort/Hafen An Ab 1 Busanreise nach Triest (Italien), Einschiffung 18:00 2 Erholung auf See 3 Dubrovnik (Kroatien) 08:00 18:00 4 Bari (Italien) 08:00 18:00 5 Erholung auf See 6 Civitavecchia/Rom (Italien) 08:00 19:00 7 Genua (Italien), Ausschiffung & Busrückreise 08:00

Leistungen

6 Nächte Kreuzfahrt an Bord der MSC Splendida

Vollpension an Bord

Busan-/ abreise ab/bis Österreich

ACHTUNG! FÜR NEUBUCHUNGEN AB DEM 23.06.2021 WIRD EINE OBLIGATORISCHE COVID VERSICHERUNG VERLANGT UND BEI DER EINSCHIFFUNG IM HAFEN KONTROLLIERT!