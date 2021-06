1. Tag: Wien – Rattenberg – Bozen

Gemütliche Anreise im Luxusbus, vorbei an St. Pölten, Linz und Salzburg nach Rattenberg im Inntal, wo Sie einen kleinen Stadtspaziergang durch die kleine, aber sehr feine Altstadt unternehmen. Weiterfahrt, vorbei an Innsbruck in den Raum Bozen, wo Sie Ihr Zimmer für die nächsten 6 Nächte beziehen. Abendessen im Hotel

2. Tag: Bozen

Nach dem Frühstück Start zum Stadtspaziergang durch Bozen. Im 12. Jahrhundert entstanden die ersten Laubengänge, unter denen man sich heute durch die Südtiroler Hauptstadt bewegen kann. Eine Erkundung der Stadt beginnt am Waltherplatz mit dem Denkmal des Minnesängers Walther von der Vogelweide, führt dann zum großartigen, gotischen Dom und schließlich auch zum Südtiroler Archäologiemuseum, um dessen berühmtesten „Bewohner“ Ötzi einen Besuch abzustatten. Nachmittags Besuch auf Burg Runkelstein. Am Ausgang des Sarntals, nur 3 km nördlich von Bozen thront diese Bilderbuchburg aus dem 13. Jahrhundert auf einem Felsvorsprung. In der Burg kann man den größten profanen Freskenzyklus bewundern, der aus dem Mittelalter erhalten geblieben ist. Zwischen 1388 und 1420 entstand der bunte „Comic-Strip“, der u.a. die Geschichte von Tristan und Isolde, sowie weiterer Helden, Herrscher und mythischer Figuren erzählt. Zurück zum Hotel und Abendessen.

3. Tag: Bozen – Ausflug Meran

Nach dem Frühstück Fahrt nach Meran zum Stadtspaziergang. Dabei hat man alle Jahreszeiten im Blick. Unten die Palmen und Bananenstauden – oben die oft noch schneebedeckten Dreitausender der Texelgruppe. Sie flanieren zwischen Villen aus der Zeit von Kaiserin Sisi, die in Meran viel Zeit verbrachte und dem Kurort so international weltbekannt machte. Nachmittags Besuch auf Schloss Tirol.

Die stolze Stammburg der Grafen von Tirol, wichtigste Burg Südtirols und etwas wie die Wiege des ganzen Landes, steht nördlich oberhalb von Meran auf einem Bergsporn. Im Bergfried ist das Landesmuseum eingerichtet, das die Geschichte Südtirols von den Anfängen bis heute dokumentiert. Nach dem Besuch der Burg und des Museums Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

4. Tag: Bozen – Tagesausflug Trient

Gestärkt vom Frühstück Fahrt nach Trient. Viele sprechen von der schönsten unbekannten Stadt Norditaliens. Mitten in der Altstadt liegt die fotogene Piazza Duomo mit den beiden Wahrzeichen der Stadt: dem um das Jahr 1000 erbauten Stadtturm und dem Neptunbrunnen. Der Altstadtbummel führt vorbei am Bischofspalast und am Castello del Buonconsiglio, der sehenswerten fürstbischöflichen Burg. Hier fand als Reaktion auf die Reformation in Europa von 1545-63 das Konzil von Trient statt. Freizeit und Rückfahrt zum Hotel; Abendessen

5. Tag: Bozen – Ausflug Schenna & Trauttmansdorff

Vormittags Fahrt in den Raum Meran und Besuch von Schloss Schenna. Die Innenausstattung zeugt von Erzherzog Johann, dem populären Habsburger und Freund Tirols, der Schloss Schenna 1844 erwarb. Seine Nachfahren, die Grafen von Meran. leben noch heute im Schloss. Nachmittags Besuch von Schloss und Garten Trauttmansdorff. Als „Paradies auf Erden“ offentbart sich Schloss Trauttmansdorff am Ostrand von Meran – ein 12 ha großes Areal mit mehr als 80 unterschiedlichen Gartenlandschaften. Hier wächst und blüht es so üppig, dass man einen ganzen Tag im Garten verbringen könnte. Auch das Schloss selbst ist sehenswert – ist es doch der einstige Feriensitz von Kaiserin Sisi. Rückfahrt zum Hotel und Abendessen.

6. Tag: Bozen – MMM & 3 Burgen-Wanderung

Nach dem Frühstück Besuch des Messner Mountain Museums auf Burg Sigmundskron. Der berühmteste Südtiroler Reinhold Messner hat in Südtirol 6 Museen an exponierten Stellen einrichten lassen. Das zugänglichste dazu befindet sich auf Burg Sigmundskron gleich oberhalb von Bozen. Nachmittags 3-stündige Burgenwanderung mit Besuch von Burg Hocheppan, die unweit von Bozen über dem Etschtal thront und eine wunderbare Aussicht bietet. Zurück zum Hotel und Abendessen.

7. Tag: Bozen – Sterzing – Wien

Nach dem Frühstück starten Sie zur Heimfahrt. Um den heutigen Tag nicht zu lange im Bus zu verbringen, haben wir auf der Heimfahrt einen kurzen Besuch in Sterzing im Programm eingebaut, ehe es weiter, vorbei an Innsbruck, Salzburg, Linz und St. Pölten, zurück nach Wien geht.

Programmänderungen vorbehalten!