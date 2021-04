1. Tag: Wien / NÖ – Gmunden – Bad Ischl – Mutters

Busanreise am Morgen ab Wien/NÖ in Form einer Panoramafahrt durch das oberösterreichische Seengebiet, entlang des Steinernen Meeres und dem Wilden Kaiser mit Aufenthalten in Gmunden, Bad Ischl und beim Stanglwirt. Diese Stopps können Sie Ihren eigenen Interessen entsprechend nützen für kleine Spaziergänge, Stadtbummel, Mittagessen, Kaffeepausen oder Einkaufen (Gmundner Keramik). Am Abend erreichen Sie das Sonnenplateau von Mutters, das sich auf 600 m etwa 6 km über Innsbruck erstreckt., Das moderne 4* Spa Hotel dasMEI liegt ganz ruhig knapp außerhalb des urigen Ortes. Welcome-Drink und Abendessen im Hotel.

2. Tag: Fakultativausflug: Innsbruck und Nordkette

Während des Aufenthaltes in Mutters steht ihnen das Hotel Spa zur freien Benützung zur Verfügung. Außerdem ist für Hotelgäste die Stubaitalbahn führ die Fahrt nach Innsbruck und zurück gratis. Fakultativausflug: Innsbruck und Nordkette Preis pro Person: 50 EUR Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen Dauer: ca. 7 Std. Am Vormittag erkunden Sie Innsbruck bei einem geführten Stadtbummel. Danach fahren Sie mit der Bahn, hinauf zur Hungerburg, wo Sie den Alpenzoo besuchen. Anschließend geht es mit der Nordkettebahn erst bis zur Seegrube und von dort bis auf das Hafelekar auf 2300 m, von wo man bei schönem Wetter einen fantastischen Blick über Innsbruck, die Tuxer Alpen, die Stubaier Alpen und das Karwendel genießen kann. Am Nachmittag Rückfahrt nach Mutters. Möglichkeit auf die Muttereralm zu wandern.

3. Tag: Fakultativausflug: Kristallwelten – Bauernhofmuseum Kramsach – Achensee

Fakultativausflug: Wattens, Kramsach, Achensee Preis pro Person: 65 EUR, Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen Dauer: ca. 8 Std.

Am Vormittag besichtigen Sie erst die Swarovski Kristallwelten in Wattens, danach das urige Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach mit dem lustigen Museumsfriedhof. Nach einem Besuch bei der bekannten Firma Giesswein Walkwaren in Brixlegg fahren Sie zu dem am Karwendelgebirge auf knapp 1000 m gelegenen Achensee. Hier unternehmen Sie eine Schifffahrt auf dem Idyllischen Alpensee.

Alternativ kann man die Schiffstour auch mit einer schönen Wanderung kombinieren. Rückkehr nach Mutters und Abendessen im Hotel.

4. Tag: Fakultativausflug: Bergisel – Stubaier Gletscher

Fakultativausflug: Bergisel – Stubaier Gletscher Preis pro Person: 65 EUR, Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen, Dauer: ca. 7 Std.

Unser erstes Ziel ist die Bergisel Sprungschanze. Der Blick vom Anlaufturm ist schlicht prickelnd und man bewundert den Mut der Skispringer. Am Fuße der Schanze liegt das Andreas-Hofer Museum, in dem vor allem das 360-Grad-Rundgemälde imponiert. Danach geht es ins Stubaital, wo Sie bei der Mutterbergalm eine leichte ca. 3 km lange Rundwanderung um die Mutterbergerklamm unternehmen können. Anschließend Auffahrt auf den Stubaier Gletscher bis auf 3210 m Höhe. Das Panorama von der Top of Tyrol Aussichtsplattform, einer der spektakulärsten weltweit, ist mit über hundert Dreitausendern im Blickfeld gewaltig. Am Nachmittag Rückkehr nach Mutters und Erholung im Hotel SPA oder Möglichkeit Mutters zu Fuß zu erkunden. Abendessen im Hotel.

5. Tag: Fakultativausflug: Aqua Dome Längenfeld

Fakultativausflug: Aqua Dome Längenfeld Preis pro Person: 55 EUR, Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen, Dauer: ca. 9 Std.

Nach dem ausgefüllten Ausflugsprogramm der letzten Tage, können Sie es sich heute gut gehen lassen. Entspannung pur in der Aqua Dome Alpentherme ist bei diesem Fakultativausflug angesagt. Am Abend Rückkehr nach Mutters und Abschiedsabendessen im Hotel.

6. Tag: Mutters – Kitzbühel – NÖ – Wien

Auf der Rückreise erleben Sie eine besonders originelle Stadtführung in Ski-Nobelort Kitzbühel. Nach Freizeit für Mittagessen geht es am Nachmittag über das kleine Deutsche Eck und Maria Plain bei Salzburg endgültig wieder zurück in die Heimat.

Programmänderungen vorbehalten!