1. Tag: Österreich – Passau

Fahrt von Ihrer Einstiegsstelle nach Passau. Ankunft um die Mittagszeit in Passau und Besuch des Weihnachtsmarktes in Passau. Freizeit am Passauer Christkindlmarkt mit individueller Mittagspause (fakultativ).

Nachmittag Besuch des Weihnachtsmarktes in Straubing.

Fahrt zum gebuchten IBIS Hotel nach Regensburg und Zimmerbezug.

Anschließend Abendessen im traditionsreichen Regensburger Ratskeller. Genussvolle Momente in historischem Ambiente! Das Regensburger Restaurant „Regensburger Ratskeller“ führt seine 100-jährige Tradition fort. Zu Fleisch und Fisch vom Grill reichen wir Weine ausgewählter deutscher und internationaler Weingüter oder ein kühles, traditionelles Bischofshof-Bier. (Getränke nicht inklusive).

2. Tag: Regensburg

Nach einem ausgiebigen Frühstück reisen Sie durch die Bayerische Winterlandschaft nach Regensburg.

Ausstieg in der Nähe von Schloss Thurn & Taxis. Zeit zur freien Verfügung und Möglichkeit für den Besuch des romantischen Weihnachtsmarktes von Thurn & Taxis. (Eintrittskarten werden Ihnen vom Busfahrer ausgehändigt).

Individuelle Mittagspause in Regensburg.

15:00 Treffpunkt mit dem Bus bei der Ausstiegsstelle und Heimreise zu Ihrer Einstiegsstelle