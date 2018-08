Weihnachtszauber in Dresden.

1. Tag: Wien bzw. St. Pölten – Dresden

Abfahrt von Wien bzw. St. Pölten über Tschechien nach Dresden. Mittagspause unterwegs. Nach Ankunft in Dresden Check-in in Ihrem Hotel direkt gegenüber der Frauenkirche und Zeit zum Frischmachen. Am frühen Abend erwartet Sie vor Ihrem Hotel Ihr „Nachtwächter“ für einen winterlichen Rundgang durch die weihnachtlich glänzenden Gassen und Straßen der Dresdener Altstadt. Übernachtung im Hilton Hotel Dresden.

2. Tag: Stadtrundfahrt Dresden kombiniert

Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine ausführliche Stadtrundfahrt, wo Sie Dresden intensiv besichtigen aber ohne Anstrengung. In kurzer Zeit können Sie sich einen Überblick über die Schönheit der Stadt verschaffen und die Stadt Dresden wirklich kennen lernen. Ihr Dresdner Stadtführer zeigt Ihnen die bekannten Sehenswürdigkeiten Dresdens in der Altstadt und ihrer interessanten und zauberhaften, nahen Umgebung. Der Nachmittag steht Ihnen zur Erkundung der zahlreichen Dresdener Weihnachtsmärkte in Gehweite Ihres Hotels zur freien Verfügung. Besuchen Sie zum Beispiel den legendären Striezelmarkt, den Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof oder den traditionellen Weihnachtsmarkt Frauenkirche. Übernachtung im Hilton Hotel Dresden.

3. Tag: Ganztagesausflug Erzgebirge – Weihnachtsdorf Seiffen

Am späten Vormittag Abfahrt zum berühmten Spielzeugdorf Seiffen. Der Kurort Seiffen ist vor allem wegen seiner Holzkunstherstellung mit Tradition, seiner Rundkirche aus dem Barock und der Vergangenheit im Bergbau international bekannt. Besonders zu Weihnachten und im Advent entfaltet das Spielzeugdorf Seiffen seinen ganz besonderen Charme. So lädt der Weihnachtsmarkt in jedem Jahr ein, das Brauchtum aus dem Erzgebirge kennen zu lernen sowie Schnitzern und Handwerkern über die Schulter zu schauen. Lassen Sie sich verzaubern von der wohl weltweit einmaligen weihnachtlichen Kulisse, wenn sich die Dämmerung über das romantisch verschneite Weihnachtsdorf legt! Auf Ihrem Rückweg zum Hotel erleben Sie während einer Lichterfahrt durch die kleinen Ortschaften das weihnachtlich beleuchtete Erzgebirge. Alle Fenster sind erleuchtet von Engel und Bergmann oder Schwibbögen. Die Bedeutung des Lichtes in der dunkelsten Zeit des Jahres werden Sie deutlich spüren.

4. Tag: Dresden – Meißen – Wien bzw. St. Pölten

Frühstück im Hotel und Check out. Nach dem Frühstück Abfahrt nach Meißen, eine Stadt unweit von Dresden mit der typischen, urigen Altstadtstruktur, mit engen Gässchen und bezaubernden Renaissancebauten, mittelalterlich und gotisch geprägt. Bei der Stadtführung Meißen glaubt man, dass die Zeit stehen geblieben wäre. Das historische Kleinod schmiegt sich an den mächtigen Burgberg mit dem imposanten gotischen Dom und dem weitgeschwungenen Bogen der Elbe. Von oben hat man den einmaligen Blick auf die malerische Landschaft mit Weinbergen, dem Fluss und einem Gewirr von roten Dächern der Bürgerhäuser. Hoch oben thront imposant der Meißner Dom und die Albrechtsburg Meißen. Im Anschluss darf ein Besuch der ersten Porzellanmanufaktur Europas nicht fehlen. Anschließend haben Sie noch Zeit für eine individuelle Mittagspause auf dem Meißener Weihnachtsmarkt. Am Nachmittag Rückfahrt nach Wien bzw. St. Pölten.

