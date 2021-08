Das elegante und neugebaute Flusskreuzfahrtschiff im gehobenen Stil im 4-Sterne-Plus Segment bietet 173 Passagieren Platz für exklusive Reiseerlebnisse. Lassen Sie sich von den vielen Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim überraschen oder bestaunen Sie die außergewöhnliche Beleuchtung und die vielen Kunsthandwerk-Stände am Sternschnuppen Markt in Wiesbaden. Eines ist jedenfalls klar: wer Weihnachten mag, wird diese Adventsreise lieben.

Termine:

05.12.-09.12.2021 & 11.12.-15.12.2021

Ihre Reiseroute:

Tag Ort/Hafen An Ab 1 Flug nach Düsseldorf (Deutschland), Transfer zum Hafen & Einschiffung 15:30 1 Köln (Deutschland) A 20:30 23:30 2 Bonn (Deutschland) H Koblenz (Dutschland) A 1:30 19:00 13:30 3 Koblenz (Deutschland) Passage Romantischer Rhein mit Loreley Rüdesheim (Deutschland) H 13:00 07:00 4 Rüdesheim (Deutschland) H Wiesbaden (Deutschland) 10:00 08:00 19:00 5 Düsseldorf (Deutschland), Ausschiffung, Transfer zum Flughafen & Rückflug 08:00

H= Halbtagesausflug, A= Abendausflug

Leistungen