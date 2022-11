Zur Papstaudienz in die Ewige Stadt Rom und nach Assisi

bis 120. Tag vor Reiseantritt 20% 119. bis 90. Tag vor Reiseantritt 35% 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt 50% 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 75% 29. bis 20. Tag vor Reiseantritt 85% 19. bis 5. Tag vor Reiseantritt 90% 4. bis 2. Tag vor Reiseantritt 95% ab 1. Tag vor Reiseantritt 100% Flugtickets ab Ausstellung 100%

Nicht refundierbare Anzahlungen des Veranstalters an Lieferanten 100%. Bereits vom Veranstalter getätigte und nachweislich nicht erstattbare Ausgaben (z.B. Visa-Besorgung, nicht refundierbare Anzahlungen für Hotels und andere Leistungen, Tickets ohne Rückerstattungsmöglichkeit, etc.) sind im Falle eines Stornos in jedem Fall zur Gänze vom Kunden zu begleichen.