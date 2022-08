Advent in Opatija: Weihnachtsmarkt mit mediterranem Flair

1. Tag: Anreise an die K&K Küste

Sie fahren morgens mit dem eigenen PKW von Ihrem Heimatort nach Opatija. Nach Ankunft besichtigen Sie am Nachmittag die wunderschöne Hafenstadt Opatija im Rahmen einer 2-stündigen Stadtführung. Die charmante Küstenstadt mit faszinierender Geschichte und Kultur bietet viele wunderschöne Orte, beeindruckende Denkmäler, gepflegte Parkanlagen und prächtige Villen, die Sie bei diesem Besuch dieser Stadt erkunden werden. Anschließend Check-In im modernen 4-Sterne Hotel Paris und Zimmerbezug. Abendessen & Nächtigung im Hotel.

2. Tag: Advent in Opatija

Nach einem ausgiebigen Frühstück können Sie heute Opatija auf eigene Faust erkunden und die Vorweihnachtszeit in der Küstenstadt genießen. Die Adventzeit in Opatija ist etwas ganz Besonderes. Die Besucher von Opatija können verschiedene kulinarische Spezialitäten der Saison, Glühweine, traditionelle Weihnachtskuchen und viel mehr genießen. Die Straßen sind mit bunten Lichtern und Weihnachtsbäumen geschmückt und erfüllen die Herzen der Besucher mit Freude und Frieden. Die beleuchteten Straßen und Plätze geben dem bereits bezaubernden Opatija mit seinen Villen aus der Habsburgerzeit eine romantische und gemütliche Atmosphäre. Auch die wärmenden Aromen von heißem Tee, frisch gebrühtem Kaffee, aromatischer Schokolade und Glühwein aus den Wiener Cafés werden Sie begeistern. In der Innenstadt und am Lungomare von Opatija werden zahlreiche Weihnachtsmarktbuden aufgebaut. Diese laden ein zum Flanieren, Freunde treffen, Glühwein trinken und zu kulinarischen Genüssen. Wer in der Vorweihnachtszeit noch ein nettes Mitbringsel sucht, hat Gelegenheit, sich das eine oder andere original kroatische Geschenk zu besorgen. Abendessen & Nächtigung im Hotel.

3. Tag Tagesausflug Trüffelsuchen

Nach dem Frühstück im Hotel starten Sie Ihren Tagesausflug zum Trüffelsuchen! Sollten Sie diesen Ausflug lieber an einem anderen Tag erleben wollen, geben Sie dies bitte bei der Buchung bekannt. Änderung nach vorbehaltlicher Verfügbarkeit.

Sie besuchen das kleine Dorf Paladini, wo sich die Familie Karlic seit drei Generationen mit der Trüffelsuche beschäftigt. Erleben Sie zusammen mit Ihren freundlichen Gastgebern ein einzigartiges Trüffelsuch-Abenteuer, das ihre originelle Idee war und das bis heute viele Besucher aus der ganzen Welt genossen haben. Umgeben von der wunderbaren Natur, zusammen mit ihren zehn Hunden, können Sie mehr über Hundetraining, Trüffeln und Trüffeltraditionen erfahren. Nach einer kurzen Einführung können Sie die leckeren Trüffel und die diversen Trüffelspezialitäten von Familie Karlic verkosten und dabei den einzigarten Geschmack genießen. Nach dem Mittagessen ist die richtige Zeit in den Wald zu gehen und die Kalorien zu verbrennen! Dort erwartet Sie ein wahres Adrenalinabenteuer. Die Trüffelsuche mit den Hunden ist ein tolles Erlebnis! Die Trüffeln sind nicht nur ihre große Liebe, sondern auch die Lebensart der Familie Karlic. Reservieren Sie gleich bei der Buchung Ihren Termin und genießen Sie dieses unvergessliche Abenteuer, das Sie bei der Familie Karlic erwartet! Abendessen & Nächtigung im Hotel.

4. Tag Markt von Rijeka und Heimreise

Nach einem ausgiebigen Frühstück und dem Check-Out können Sie noch von Opatija ins 13km entfernte Rijeka fahren und dem Markt von Rijeka einen Besuch abstatten, bevor Sie Ihre Heimreise nach Österreich antreten. Gegenüber vom Palast Modello befindet sich der Marktplatz, ein harmonisches Zusammenspiel zweier Pavillons und eines Fischmarktes, wo Sie in den frühen Stunden das wahre Rijeka erleben können. Das rege Stadtleben und reiche Marktangebot an Fisch, Obst und Gemüse versetzt uns in eine Atmosphäre wie vor hundert Jahren, als unsere Ahnen die gleichen Zutaten, die wir heute zur Verfügung haben, eingekauft haben. Die ersten zwei Pavillons wurden 1880 gebaut. Der Fischmarkt kam Anfang des 20. Jahrhunderts dazu. Aus diesem Grunde ist der Marktplatz heute ein geschütztes Kulturdenkmal. Anschließend individuelle Heimreise.