Steigen Sie an Bord der MSC Magnifica und entdecken Sie in 8 Tagen einige der schönsten Plätze im Mittelmeer. Bei 5 Gourmet-Restaurants an Bord, die Speisen aus aller Welt servieren, und 12 DesignerThemenbars haben Sie die Qual der Wahl. Kinder und Teenager lieben ihre eigenen Themenwelten und speziellen Clubs, die es ihnen leicht machen, neue Freunde zu finden. Entdecken Sie die engen Gassen Baris und besuchen die Kykladen Insel Mykonos. Nachdem Sie sich in Split auf die Spuren der Vergangenheit begeben haben, verpassen Sie nicht am modernen Leben der Stadt teilzunehmen. Hier ist für jeden etwas dabei.

Termin:

24.10.-31.10.2021

Preis:

1. Person 2. Person ab 745 EUR p.P ab nur 373 EUR p.P.

Ihre Reiseroute:

Tag Ort/Hafen An Ab 1 Venedig (Italien), Einschiffung 17:00 2 Bari (Italien) 13:00 20:00 3 Erholung auf See 4 Piräus/ Athen (Griechenland) 07:00 18:00 5 Mykonos (Griechenland) 07:00 17:00 6 Erholung auf See 7 Split (Kroatien) 09:00 17:00 8 Venedig (Italien), Ausschiffung 08:00

Leistungen:

7 Nächte Kreuzfahrt an Bord von MSC Magnifica

Vollpension an Bord

PKW-Parkplatz in Venedig (im Wert von 80 EUR)

ACHTUNG! FÜR NEUBUCHUNGEN AB DEM 23.06.2021 WIRD EINE OBLIGATORISCHE COVID VERSICHERUNG VERLANGT UND BEI DER EINSCHIFFUNG IM HAFEN KONTROLLIERT