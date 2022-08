Mit dem Salonzug nach Passau

1.Tag: Wien - Passau

Sie besteigen heute Ihren Salonwaggon und fahren wie zu Kaiser´s Zeiten von Wien mit dem historischen Sonderzug über die Weststrecke nach Passau. Genießen Sie die Fahrt bei einem kleinen Imbiss (nicht im Preis inbegriffen) und lassen Sie in gemütlicher Atmosphäre die Landschaft an Ihnen vorüberziehen! Angekommen in Passau geht es mit einem kurzen Fußweg in die Altstadt und zu Ihrem Hotel. Check-in und Zimmerbezug. Anschließend erleben Sie die Passauer Unter-Gänge im Rahmen einer Kostüm-Theater-Tour. Eine schrecklich-heitere Kostüm-Theater-Führung: Immer wieder suchten Passau schlimmste Katastrophen heim, durchlitt man fürchterliche Ängste. Folgen Sie einem Pestarzt durch Kirchen, Klöster und Gassen zu den Spuren und Schauplätzen vergangener Tragödien. Und falls es Sie erwischen sollte – keine Angst: er wird Sie sicher retten …! Abends GALA - Donauschifffahrt auf der eleganten Regina Danubia mit einem hervorragendem Martini Ganserl Essen.



Das Galaschiff

Das Traumschiff Regina Danubia ist ein Schiff der Luxusklasse und besticht durch seine edle Innenausstattung. Eingangs- und Galeriedeck bilden eine harmonische Einheit. Die Bar auf dem Galeriedeck lädt zu einem gemütlichen Umtrunk ein. Das elegante Ambiente, die exzellente Küche und qualifiziertes Bordpersonal sind der Garant für Ihre heutige gelungene Abend-Veranstaltung.

2. Tag Acqua Zoo Schmiding - Wien

Nach dem gemütlichen Frühstück im Hotel erfolgt der Check-out und Sie besteigen Ihren Salonwaggon, die Zugfahrt führt Sie nach Schmiding, wo Sie den Aqua ZOO besuchen werden.

Bei kaum einem Tiergarten kann man als Besucher die Tiere so hautnah erleben, wie im Zoo Schmiding. Von aufgeweckten Giraffen, über Sibirische Tiger bis hin zu Österreichs einzigen Gorillas, ist in diesem Zoo für jeden Geschmack das passende Tier dabei.

Geiern und Adlern mit Flügelspannweiten bis zu 3 m begegnet man hautnah in der weltgrößten begehbaren Greifvogelanlage. Urwaldatmosphäre pur erwartet einen im Tropenhaus – üppige tropische Vegetation, bunte Vögel, faule Krokodile, freche Äffchen und Faultiere beeindrucken in diesem Lebensraum. Im Aquazoo kommen Meeresliebhaber auf ihre Kosten. Im riesigen Meeresaquarium begegnet man Riffhaien, einer 110 kg schweren Meeresschildkröte sowie vielen anderen faszinierenden Wasserbewohnern wie Piranhas, Anemonenfischen und Doktorfischen. Im Evolutionsmuseum können Sie eine spannende Reise durch die Zeit erleben: Von Sauriern, Artefakten von alten Kulturen bis hin zu aktuellen Themen wie Künstlicher Intelligenz und Robotik. Mittagespause zur freien Wahl im Zoo. Anschließend Heimreise im Salonwaggon zu Ihrer Einstiegstelle