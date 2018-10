Zimmer & Suiten

Das Hotel hat insgesamt 505 Zimmer, darunter 366 Standard-Zimmer mit Blick aufs Meer, den Garten oder den Pool, 125 große Familienzimmer mit Blick auf den Pool oder den Garten, 4 große und helle Familien-Suiten mit Blick auf das Meer oder den Pool und 10 Bungalows mit direktem Meerblick. Das Hotel bietet auch zwei Zimmer, die speziell auf die Bedürfnisse von Gästen mit Behinderung angepasst sind.

Standardzimmer

Das Standard Zimmer ist 24 m² groß und bietet Platz für maximal zwei Erwachsene mit einem Kind. Jedes Zimmer verfügt über zwei Einzelbetten oder ein Kingsize-Bett mit Klimaanlage, einen privaten Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf den Pool oder den Garten, LED Sat.-TV, Safe, Telefon, Minibar (mit täglicher Auffüllung von Wasser), Wasserkocher sowie ein privates Badezimmer mit Badewanne und Föhn.

Familienzimmer

Die Familienzimmer sind 30 m² groß und bieten Platz für maximal drei Erwachsene mit einem Kind. Jedes Zimmer verfügt über ein Kingsize-Bett und ein Doppelbett mit Klimaanlage, einen privaten Balkon oder Terrasse mit Blick auf den Pool oder den Garten, LED Sat-TV, einen Safe, Telefon, Minibar (mit täglicher Auffüllung von Wasser), Wasserkocher sowie ein eigenes Badezimmer mit Badewanne und Föhn.

Restaurant Blue Lagoon

Das Restaurant ist im Erdgeschoss des LABRANDA Royal Makadi gelegen und serviert Abendessen in Form eines Buffets. Das Hauptrestaurant bietet ebenfalls Themenabende an, an denen Gäste Gerichte und Dekoration aus bestimmten Regionen der Welt genießen können. Je nach Belegung und Wetterbedingungen bietet das Hauptrestaurant ebenfalls Frühstück und Mittagessen an. Kleiderordnung: smart casual. Kurze Hosen oder Strandkleidung sind nicht erlaubt.

Trattoria Il Mar Rosso

Das Strandrestaurant Trattoria Il Mar Rosso mit Terrasse und Bar ist rund um die Uhr geöffnet und serviert Ihnen Frühstück, Mittag und Abendessen. Auf der Speisekarte stehen internationale Gerichte, die Atmosphäre ist casual und Sitzgelegenheiten bieten sich sowohl drinnen als auch im Freien. Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten aufgrund der Wetterbedingungen jederzeit ändern können.

Restaurant Il Rondo

Das à la carte Restaurant "Il Rondo" befindet sich im Hauptgebäude und serviert italienische Spezialitäten. Die Einrichtung ist italienisch und man fühlt sich als wäre man selbst in Italien. Es ist zum Abendessen von 19:00 bis 22:30 Uhr geöffnet. Eine vorherige Reservierung ist erforderlich. Kleiderordnung: smart casual. Kurze Hosen und Strandkleidung sind nicht erlaubt.

Tropicana Bar

Die Tropicana Pool Bar bietet Ihnen von 10:00 Uhr bis zum Sonnenuntergang eine Vielzahl an Getränken sowie alkoholischen und nicht-alkoholischen Cocktails am Pool an. Snacks stehen von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr zur Verfügung.

Terrace Bar

Die Terrace Bar befindet sich vor dem Hauptgebäude und bietet von 19:00 bis 23:00 Uhr eine Auswahl an unterschiedlichen internationalen und lokalen Cocktails an. Sie ist Teil des Hauptrestaurants und wird bei Themenabenden einbezogen. Es gibt tägliche Unterhaltung in Form von Live-Bands und Shows.

Rock Poolbar

Die Rock Pool Bar befindet sich vor den Familienzimmern und bietet von 10:00 Uhr bis zum Sonnenuntergang eine Auswahl an erfrischenden alkoholischen und nicht-alkoholischen Cocktails am Pool an.

Golden Sun Bar

Die Golden Sun Bar befindet sich in der Hotellobby und serviert Snacks, exotische Cocktails, Champagner, Sekt und importierte alkoholische Getränke gegen einen Aufpreis ($). Die Golden Sun Bar ist rund um die Uhr geöffnet und bietet von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie von 15:00 bis 17:00 Uhr Snacks, Tee und Kaffee an. Alkoholische Getränke werden von 10:00 bis 24:00 Uhr serviert.

Außerdem finden Sie im Hotel noch eine griechische Taverne (gegen Aufpreis), ein kubanisches Restaurant (gegen Aufpreis), ein Rock´n Roll Burger House (inklusive), die Yum Asian Kitchen & Bar (gegen Aufpreis) und eine Gelateria. Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten aller Restaurants und Bars jederzeit aufgrund von Saison und Wetterbedingungen

ändern können.