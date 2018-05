Goldene Stadt der hundert Türme.

Am Rande der Prager Innenstadt erwartet Sie das nur 15 Fahrminuten mit öffentlichen Verkehrsmittel vom Stadtzentrum entfernte Iris Hotel Eden, das Teil eines Mehrzweck-Sportkomplexes ist und gleich neben dem Einkaufszentrum Eden liegt. Im eleganten Restaurant mit Terrasse werden Gerichte der tschechischen und der internationalen Küche serviert. Das Hotel verfügt über 150 Zimmer, die alle mit Bad oder Dusche/WC, Sat-TV, Internetzugang, Safe, Minibar und Klimaanlage ausgestatten ist. Zahlreiche sportliche Aktivitäten sind innerhalb des Komplexes gegen Aufpreis möglich. An einer sehr nahe zum Hotel gelegenen Haltestelle verkehren mehrere Straßenbahnlinien. Verschiedene Café-Bars, Geschäfte und Restaurants befinden sich ebenfalls ganz in der Nähe.