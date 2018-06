Bei der Stockholm-Reise begeistert auch die Natur – wie die reizende Lage zwischen der Ostsee und dem Mälarsee. Für Abba- Fans ein Muss: Abba-Museum auf der Insel Djurgarden.

Termin

26.10. – 28.10.2018

Leistungen

Linienflug Wien – Stockholm – Wien mit Austrian in der Economy Class

Voraussichtliche Flugzeiten, Änderungen vorbehalten:

Wien – Stockholm 06:45 – 09:00 Uhr/OS311

Stockholm – Wien 16:05 – 18:20 Uhr/OS314

alle Taxen, Steuern und Gebühren derzeit € 47,05 (Stand: 08.01.18)

2 x Übernachtung im Hotel Quality Globe *** o.ä. /Basis Standard Doppelzimmer

Verpflegung: 2 x Skandinavisches Frühstück im Hotel

Transfer Flughafen Stockholm - Hotel inkl. deutschsprechender örtlichen Reiseleitung

Stadtrundfahrt im Zuge des Ankunftstransfers

Transfer Hotel – Flughafen Stockholm

Pauschalpreis

Pro Person im Doppelzimmer ab € 499,-

Aufzahlungen

Einzelzimmerzuschlag: € 110,-

Nicht inkludiert

Getränke und nicht angeführte Mahlzeiten, Trinkgelder, persönliche Ausgaben, Extras im Hotel, Reiseversicherung, alle nicht angeführten Leistungen, Servicehonorar (einmalig € 39,-)

Mindestteilnehmeranzahl: 30 Personen

Buchungscode: GOSEU8ST

Reiseprogramm

1. Tag: Wien – Stockholm

Linienflug mit Austrian direkt von Wien nach Stockholm. Nach Ankunft in Stockholm empfängt Sie Ihre deutschsprechende Reiseleitung. Im Zuge des Ankunftstransfers starten Sie mit einer Stadtbesichtigung. Während der Stadtrundfahrt bekommen Sie einen guten Überblick über Stockholm, seine Sehenswürdigkeiten und seine reizende Lage zwischen der Ostsee und dem Mälarsee. Sie fahren zuerst auf die kneipendichte, lebendige Südinsel (Södermalm), wo sie an Fjällgatan anhalten und den Blick über die Stadt genießen. Die Fahrt geht dann weiter am Mälarsee entlang, auf die Insel Kungsholmen mit dem Stadthaus und anschließend durch die moderne Stadtmitte, wo sie einen Einblick in die guten Einkaufsmöglichkeiten Stockholms bekommen. Anschließend Transfer zu Ihrem Hotel, Check-in. Und Nächtigung im Hotel in Stockholm.

2. Tag: Stockholm – Freizeit

Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Nächtigung im Hotel in Stockholm.

3. Tag: Stockholm – Wien

Frühstück im Hotel und Check-out. Rechtzeitiger Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass wir bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl die Reise neu kalkulieren müssen und behalten uns daher vor, den Reisepreis zu erhöhen bzw. die Reise abzusagen!