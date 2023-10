Tage der offenen Ateliers: Niederösterreichs größte Kunst-Schau

In ganz Niederösterreich sind es unglaubliche 1.000 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen – und das in mehr als 350 Orten, also mehr als jedem zweiten Ort im Land, die am 21. & 22. Oktober ihre zeitgenössische Kunst dort zeigen, wo sie entsteht. Inmitten von Farben, Utensilien, Werkzeugen, Leinwänden, Materialien oder Objekten. In Werkstätten, Ateliers, Studios, Gärten, Häusern oder Kellern. In Hunderten Ateliers gibt’s zum kostenfreien Genuss zeitgenössischer Kunst auch noch ein Zusatzprogramm wie Konzerte, Performances, Workshops, Lesungen und Kinderprogramme. Und, auch das ist spannend, die Tage der offenen Ateliers sind inzwischen fest in weiblicher Hand, denn mittlerweile sind 7 von 10 Teilnehmenden Künstlerinnen.

1 Wochenende. 1.000 KünstlerInnen. 100.000 Kunstwerke.

Die Tage der offenen Ateliers, organisiert von der Kulturvernetzung NÖ, sind die mit Abstand größte Schau von Bildender Kunst und Kunsthandwerk, die jedes Jahr rund 50.000 BesucherInnen anziehen.1.000 Künstlerinnen und Künstler aller Genres – ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Keramik, Holzkunst, Schmuckdesign, Installationskunst, Glaskunst, Textilkunst, Metallkunst, Skulpturen, Mosaike, Bücher, Land-Art, Ikonen, Kunsthandwerk und und und – laden an diesem Wochenende im Herbst zum ganz speziellen, intimen Genuss von zeitgenössischer Kunst und Kunsthandwerk.

Somit kann praktisch überall in ganz Niederösterreich vor der Haustür Kunst so hautnah erlebt werden wie sonst nie. „Die Tage der offenen Ateliers sind die einzigartige Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter zu blicken und die breite und spannende regionale Kulturszene mit allen Sinnen zu erleben“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, „lassen auch Sie sich von zeitgenössischer Kunst inspirieren und bezaubern.“

Die Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH präsentiert zum 21. Mal in Folge Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk: Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ am 21. & 22. Oktober öffnen 1.000 Kunstschaffende in ganz Niederösterreich ihre kreativen Wirkungsstätten für Zehntausende Kunstinteressierte. In 350 Orten im ganzen Land wird zur Begegnung mit Kunst geladen – hautnah und exklusiv. Und all das bei freiem Eintritt.



Ein filmischer Vorgeschmack. HIER finden Sie zur Steigerung der Vorfreude auf die „Tage der offenen Ateliers“ eine exklusive Preview in ausgewählte Ateliers teilnehmender Künstlerinnen und Künstler.



AUF EINEN BLICK

Alle Infos zu allen 1.000 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern:www.tdoa.at