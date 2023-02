Mit NÖN-Abo zum Auto!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

NÖN lesen lohnt sich – für Gertrude Eidher aus dem Bezirk Horn trifft das auf ganz besondere Weise zu: Sie hat ein NÖN-Abo abgeschlossen und den Hauptpreis, einen Hyundai Kona EV Edition im Wert von über 30.000 Euro, gewonnen.

Die Aktion stand unter dem Motto „100 Jahre – 100 Preise“, anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums Niederösterreichs. Das ganze Jahr über wurden tolle Preise verlost – u. a. auch ein Apple iPhone 13 und ein Kurzurlaub im Aqua Dome in Tirol.

Chefredakteur Daniel Lohninger: „Wir haben immer gute Preise, die es zu gewinnen gibt. Ein Auto ist natürlich etwas ganz Besonderes. Wir wollten damit ein Zeichen setzen. Zum Glück haben wir mit Hyundai Österreich einen sehr guten Partner gefunden.“

Gewinnerin ist NÖN-Leserin seit Jahrzehnten

Der NÖN war es wichtig, treuen Lesern etwas zurückzugeben, wie Chefredakteur Walter Fahrnberger betont: „Wir haben sehr viele treue Leserinnen und Leser, das sieht man auch bei der Gewinnerfamilie. Es ist uns wichtig, dass man diese Treue belohnt – nicht nur mit den aktuellsten Nachrichten Woche für Woche in der gedruckten Zeitung und täglich online. Wir wissen es zu schätzen, wenn Leserinnen und Leser langjährige und treue Partner sind.“

Gewinnerin Gertrude Eidher liest die NÖN schon seit Langem: „Ich bin seit über 20 Jahren NÖN-Leserin. Dank meines Abos kommt nun jeden Mittwoch in der Früh die NÖN bequem in meinen Postkasten. Unter der Woche lesen wir einige der Nachrichten schon am Handy.“ Als sie erfuhr, dass sie den Hauptgewinn erhalten wird, war Eidher „sehr überrascht“, wie sie sagt: „Es ist ein super Gefühl. Unser Auto ist schon elf Jahre alt – da ist es toll, jetzt ein neues gewonnen zu haben.“

Auch für die NÖN sei eine solche Gewinn-Übergabe immer wieder ein besonderer Moment, sagt Chefredakteur Daniel Lohninger: „Die NÖN ist ein Medium, das sehr nahe an den Menschen ist. Wenn man sich mit einer Leserin, die seit Jahrzehnten die NÖN liest, austauschen kann, ist das für uns wichtig. Wir nehmen aus solchen Gesprächen mit, wie die NÖN gesehen wird, was den Leuten gefällt – und was wir noch besser machen können.“

Hyundai feierte 30 Jahre in Österreich

Er sei „von Beginn an Feuer und Flamme gewesen“ für die Aktion, erklärt Roland Punzengruber, Geschäftsführer von Hyundai Österreich, „weil auch Hyundai im Vorjahr ein Jubiläum gefeiert hat: 30 Jahre in Österreich.“ Das Thema E-Mobilität hat seit Jahren Priorität für Hyundai: „Es ist wichtig, Nachhaltigkeit zu liefern. Für einen internationalen Hersteller wie Hyundai ist Elektro-Mobilität eine ganz große Sache. Hyundai war auch bei den Pionieren im batterieelektrischen Bereich.“

Im Vorjahr war mehr als jedes fünfte neue Fahrzeug mit Batterie-Mobilität ausgestattet. Der Hyundai Kona war der erste SUV mit batterieelektrischem Antrieb – und von Anfang an ein großer Erfolg, wie Punzengruber weiß: „Mit einer Reichweite jenseits von 400 Kilometern ist der Kona ein sehr praxistaugliches Modell.“