Monatspreis überreicht: Gratis-Auszeit im Aqua Dome

Sich im warmen Wasser treiben lassen – mit Blick auf die beeindruckenden Alpen-Gipfel. In diesen Genuss kommt Erich Hartmann aus Steinakirchen im Bezirk Scheibbs. Er hat bei der großen NÖN-Aboaktion mitgemacht und den Hauptpreis abgestaubt. Drei Nächte lang kann er mit Begleitung kostenlos im Aqua Dome in Längenfeld in Tirol verbringen. Zugleich wurden im April neun weitere Sonderpreise verlost.

Erich Hartmann liest schon seit Jahrzehnten die NÖN – zumindest fallweise. Jetzt hat er ein Jahres-Abo, das ihm die Kinder als Geschenk ins Osternest gelegt haben. „Ich lese die NÖN von vorne bis hinten – den Sport genauso wie den Lokalteil und die Neuigkeiten aus dem Land“, erklärt Hartmann. Am liebsten sind ihm aber die Nachrichten aus seiner unmittelbaren Heimat Steinakirchen. Ist der ehemalige Reisebusfahrer mit der NÖN fertig, liest sie seine Frau – dann die Kinder. „Ja, die NÖN ist unsere Familienzeitung“, erklären die Hartmanns. Den Hauptpreis werden sie im Herbst einlösen: Denn den Sommer nutzen Erich und Theresa Hartmann am liebsten zum Radfahren und Genießen des eigenen Gartens.