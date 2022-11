Wir gratulieren zum Gewinn: Kurzurlaub im Schloss

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger sowie NÖN-Prokurist Georg Schröder übergaben dem glücklichem Gewinner Christoph Schaffer den Oktober-Monatspreis. Der Pressbaumer („Ich bin ein begeisterter NÖN-Leser, in der NÖN erfahre ich alles Wissenswerte!“) und seine Nicole dürfen sich über einen Aufenthalt im Schloss Mittersill in den Kitzbühler Alpen (Nationalpark Hohe Tauern) freuen. In den historischen Räumlichkeiten des Schlosses ist heute noch der Glanz vergangener Zeiten zu spüren. Edle Parkettböden, wertvolles antikes Mobiliar und Malereien unterstreichen das herrschaftliche Ambiente, kombiniert mit modernen Elementen. Die 900-jährige Geschich-te fasziniert Gäste seit jeher – einst zog es Prominente wie Clark Gable, Coco Chanel oder Bob Hope in das Schloss.

Zusätzlich zum Hauptpreis dürfen sich einige NÖN-Testleserinnen und -leser über spannende Sonderpreise freuen. Bei den Oktober-Sonderpreisen waren unter anderem zwei Klang.Spiel-Genussgut-scheine, zwei Tickets für ein Bestmanagement-Event, Shopping-Gutscheine von huma eleven, ein Lamatrekking, ein stylisches Outfit, eine Happyland- Fitnesskarte und ein DEWALT-Akku-Schlagbohrschrauber zu gewinnen. Die Gewinnerinnen Monika Pummer und Gabriele Kriz besitzen schon länger ein NÖN-Abo und haben automatisch am Gewinnspiel teilgenommen: Sie dürfen sich über eine Unverschwendet-Geschenkbox und eine Sicherheitskamera freuen.