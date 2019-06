Zu Ehren der Marille können sich die BesucherInnen von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Juli 2019, jeweils ab 10.00 Uhr, wahrlich durch die Altstadt kosten. Marillenknödel, Marilleneis, Marillenkuchen, Marillenbowle, Marillenpalatschinken und viele Marillenkreationen warten auf die Gäste.

Die Eröffnung der Veranstaltung findet am 12. Juli, um 11.00 Uhr statt. Im Zuge dieser Eröffnung wird dem Marillenprinzenpärchen die alljährliche Regentschaft übergeben. Besonders beliebt ist der Anschnitt des 25 m langen Marillenkuchens, der am Freitag um 11.30 Uhr, am Samstag um 10.30 Uhr und am Sonntag um 14.00 Uhr durchgeführt wird.

Am Freitag um 12.30 Uhr präsentiert die NÖ Trachtendesignerin Elfi Maisetschläger am Täglichen Markt im Zuge einer Modeschau die neuesten Modelle ihrer Kollektion.

Die Fußgängerzone der Kremser Altstadt wird bei Alles Marille zur Bühne vieler Künstlergruppen, zum Tanzpodium traditioneller Volkstanzgruppen und auch zum Schauraum von Kunsthandwerk. Hungrige & Durstige finden bei der Festbühne am Täglichen Markt, am Südtiroler Platz und im gesamten Festverlauf Schmankerln rund um die Marille.

Auch Musikbegeisterte kommen auf ihre Rechnung

Damit nebst diesen vielen Köstlichkeiten das Einkaufserlebnis nicht zu kurz kommt, halten viele Innenstadtbetriebe ihre Geschäfte am Freitag, den 12. Juli länger geöffnet.

Musikbegeisterte kommen am Freitag und Samstag ab jeweils 19.00 Uhr bei der beliebten Jamsession vor dem Café Ullrich mit Blick auf das Wahrzeichen von Krems, dem Steinertor, auf ihre Rechnung.

Auf „Zum Frühschoppen“ geht es am Samstag ab 11.00 Uhr am Täglichen Markt mit der Kremser Stadtkapelle und am Sonntag ab 11.00 Uhr im Hofbräu am Steinertor mit der Weinlandkapelle Rohrendorf.

Ein Spaziergang durch die Kremser Altstadt lohnt sich besonders an diesem Wochenende!

Am Südtiroler Platz – vor dem Hofbräu am Steinertor – starten täglich ab 11.00 Uhr Fiakerfahrten mit dem Kremser Fiaker „Gebrüder Wolf“.