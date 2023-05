Kultur vor der Haustür: Start für das WALD/4 Festival

Wenn der Platzhirsch, seines Zeichens Markenbotschafter des Viertelfestivals, ruft, dann ist es wieder Zeit für Kunst- und Kulturgenuss „vor der Haustür“! Die Kulturvernetzung NÖ bringt seit über zwei Jahrzehnten jedes Jahr aufs Neue mit dem Viertelfestival die Kultur zu den Menschen und auch die Menschen zur Kultur.

Von 12. Mai bis 15. August setzen sich im Zuge des WALD/4 Festival 47 Kunst- und Kulturprojekte (davon 5 Schulprojekte) an 45 Orten und mit 110 Veranstaltungen auf kreative Art und Weise mit den „Randerscheinungen“ dieses Landesteiles auseinander und laden zur Begegnung ein. Die Ideen hinter den einzelnen Projekten haben ihren Ursprung in der Region und erreichen in ihrer Vielfältigkeit ein Publikum aller Generationen und Interessensgebiete.

Die Randerscheinung als solche mag für viele von uns wohl von nachrangigem Interesse sein. Umso spannender ist es den Blick ganz bewusst dorthin zu lenken, wo man normalerweise nicht hinsieht. Handelt es sich beim Rand um das Ende oder vielmehr um den Anfang? Ermöglicht uns der Perspektivenwechsel womöglich erst den Blick aufs Wesentliche? Das diesjährige Wald/4 Festival unter dem Motto „Randerscheinungen“ lädt mit seinen 47 Kunst- und Kulturprojekten zur Auseinandersetzung mit scheinbar Nebensächlichem ein. Dass diese Thematik alles andere als belanglos ist, zeigen die ungemeine Fülle und schier grenzenlose Kreativität im Hinblick auf die Konzeption der einzelnen Veranstaltungen.

Das Waldviertelfestival 2023 startet heuer mit einem WALD/4 Festival-Eröffnungstag am 13. Mai.

Im Bezirk Gmünd stehen drei Projekte zur Auswahl und freuen sich auf Ihren Besuch:

16:00 Uhr – Dialog malt ANDERS – Kunstmuseum Schrems

Präsentation des Kunstbuches der Kunstgruppe Retz in Kooperation mit der Wachauer Künstlerin Christa Hameseder.

17:45 Uhr – art and future lab 2023 – Alte Textilfabrik in Hirschbach

Sonderveranstaltung im Rahmen der Waldviertelfestival-Eröffnungstour. Das Projekt art and future lab 2023 präsentiert ihre Pläne für die neue Kunstfabrik Hirschbach.

20:00 Uhr – Näher als mein Schatten – Moment Litschau

Die Besucher*innen bewegen sich durch Videoprojektionen und Klangteppiche und können die durch Licht, Klang und Tanz erzeugten Stimmungen auf sich wirken lassen.

KOSTPROBEN AUS DEM PROGRAMM:

art and future lab 2023. living-rooms-Programm am Kunstareal

„Kunst und Nachhaltigkeit“ oder „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ Am neuen Pürbacher Kunstareal sind junge Künstler:innen, Jugendliche und das Publikum zu Podiumsgesprächen, Kunst, Workshops, Konzerten und zwei Symposien eingeladen. (ab 13. Mai, Pürbach)

Vom Rand zur Mitte. Treibholz feat. Manuela Seidl

Gemeinsam mit der Schauspielerin Manuela Seidl holt das Ensemble „Treibholz“ Schriftsteller:innen vor den Vorhang, die mit Trisomie 21 zur Welt gekommen sind. Eine außergewöhnliche Lesung mit Texten von außergewöhnlichen Menschen. (27. Mai, Weitra)

Straßenrand-Festival. Waldviertler Straßenkunstfestival

Beim Waldvierter Straßenkunstfestival zeigen internationale Straßenkünstler:innen einen ganzen Tag lang die bunte Vielfalt ihres Könnens und treten am Ende gemeinsam in einer großen Schlussperformance auf. Die Gage fliegt über den Hutrand! (21. Mai, Ottenschlag)

Horner Symphonie. Konzert der Waldviertler Symphoniker

Im wunderschönen Ambiente des Horner Museums präsentieren die neu formierten Waldviertler Symphoniker Orchesterwerke von Komponist:innen aus der Region und bringen sowohl historische Werke als auch zeitgenössische Musik zu Gehör. (2. Juni, Horn)

melken, steigern, ausnehmen. Eine Rindsrevue

Eine sinnliche Theaterintervention mit Schmankerln in der Viehversteigerungshalle Zwettl lädt zum denkwürdigen Perspektivenwechsel im Versteigerungsring ein. Eine Hommage an die Kuh, eine Rindsrevue zwischen Theaterabend und Volksfest. (3. Juni, Zwettl)

Hardegg: Singen an der Thaya. Grenzüberschreitendes Sängerfest

Die Singgruppe Hardegg belebt die Tradition der Hardegger Sängerfeste wieder: Ein Festumzug führt die Sänger:innen durch die Stadt bis zur Thaya, wo das Offene Singen der Gastchöre stattfindet. Kleine Stadt ­– großer Chorgesang! (25. Juni, Hardegg)

Informationen zu allen Projekten unter www.viertelfestival.at