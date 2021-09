Sportlich wird es am Sonntag, 12. September, in Baden beim Velo/Run. Neben der altbekannten 85,3-Kilometer-Hausrunde gibt es heuer zum ersten Mal eine zweite Strecke mit 100 Kilometer und 1450 Höhenmeter. Damit soll der Radmarathon zu einem der Top-Radevents in Österreich etabliert werden. Der neue Fünf-Kilometer-Laufbewerb und die altbekannten zehn Kilometer sowie der Halbmarathon-Bewerb werden mit Musik und Action entlang der Strecke attraktiviert. Mit dem „ARBÖ Kidsrun“ sowie „ARBÖ Knirpselauf“ soll auch der Nachwuchs motiviert werden, sich sportlich zu betätigen.

Eine Online-Anmeldung ist nur noch bis Donnerstag, 9. September, möglich. Info: www.velorun.at