Abwechslungsreiches Programm bei "Notte Italiana" .

Unter dem Titel „Notte Italiana“ bietet die heurige Operngala des Vereins „Freunde der Operette“ in Kooperation mit dem Europaballett St. Pölten am 16. November um 19 Uhr und am 17. November 2019 um 17 Uhr einen Reigen bekannter Opernarien mit dem Schwerpunkt auf Italien und seine großen Komponisten.