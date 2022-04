Kostenlose Ferienwoche zum 100-Jahr-Jubiläum

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Ganz im Zeichen des Erlebens und Eintauchens in Kultur, Wirtschaft und Leben rund um Vergangenes, Gegenwärtiges, aber auch Zukünftiges aus NÖ steht die „100 Jahre Niederösterreich-Ferienwoche“, die von 18. bis 22. Juli im WIFI St. Pölten stattfindet. Kinder zwischen sieben und 14 Jahren erleben in rund 80 Workshops Führungen durchs Museum oder durch Betriebswerkstätten, schnuppern in die Welt der Wirtschaft, erleben Theatervorstellungen, können sich am Schauspielen versuchen, sich zwischendurch in Bewegungseinheiten auspowern und vieles mehr.

Pädagogische Betreuung vor, zwischen und nach den Workshops von 7.30 bis 17 Uhr, ein warmes Mittagessen sowie ganztägige Verpflegung runden das Programm ab. Die Ferienwoche ist kostenlos – einziges Kriterium ist ein NÖ Familienpass.

Anmeldung (ab 8. Mai um 8 Uhr): www.familienpass.at oder www.noe-familienland.at.