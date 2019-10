Mehr als 1.000 Künstler in mehr als 350 Gemeinden sind dabei, wenn Niederösterreichs Kunststätten zum bereits 17. Mal bei den Tagen der offenen Ateliers, die die Kulturvernetzung NÖ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kunst und Kultur des Landes durchführt, ihre Pforten öffnen. Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. Oktober, gibt es Einblick in die Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten.

Besucher können bei freiem Eintritt den Kreativen über die Schulter blicken und zeitgenössische Kunst intensiv und intim erleben. Die Besucher können sich an diesem besonderen Wochenende inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Künstlern ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess live beobachten und auch Kunstwerke erwerben. Auf dem Programm steht außerdem eine geführte Ateliertour durch das Weinviertel mit Museum-NÖ-Direktor Carl Aigner.

www.tagederoffenenateliers.at