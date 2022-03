The Spirit of Freddie im Auditorium Grafenegg

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Für die atemberaubende Show „The Spirit of Freddie Mercury“ konnte eine der führenden Queen-Tribute-Bands der Welt verpflichtet werden. Mit einzigartiger Authentizität schlüpfen die perfekt eingespielten Musiker am Mittwoch, 25. Mai, im Auditorium Grafenegg um 20 Uhr (alter Termin: 8. März) in die Rollen von Freddie Mercury und seinen Bandkollegen May, Taylor und Deacon. Auf ihrer musikalischen Zeitreise durch die wilden 70er und 80er erwecken sie den Mythos „Queen“ zu neuem Leben. Schon nach kürzester Zeit hat man das Gefühl, den Künstler, Sänger und Menschen Freddie Mercury zusammen mit seiner Band nochmals als Live-Experience auf der Bühne zu erleben.

Ein Superstar der Popgeschichte

Freddie Mercury wurde als charismatischer Sänger, genialer Songschreiber und Showman der Band „Queen“ zum absoluten Superstar der Pop-Geschichte. Mit seinem exzentrischen Lebensstil und einzigartigem Talent begeistert „Die Stimme“ die Herzen der Menschen immer noch. Unter dem Leitsatz „Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erlebt das Publikum die besten Hits von Mercury und Queen in einer ausgefallenen Bühnenshow mit ausgezeichneten Tänzern und Top-Sängern.

Bereits gekaufte Tickets für den alten Termin haben nach wie vor ihre Gültigkeit.

www.spiritoffreddiemercury.de