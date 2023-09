moz art Gloggnitz präsentiert das Birgit Denk Trio

Die Geschichte von Dorli und Joe ist ein Liebesdrama in zwei Akten: Dorli, die beste Freundin von Birgit verliebt sich in Joe. So haben die Menschen in den Achtziger Jahren geheißen oder sich genannt. Wir erinnern uns anhand der „Gschicht“ der Beiden an Diskothekenbesuche, Aktenkoffer, Hausbars, Hochzeitslieder, fürsorgliche Schwiegermütter, bis zu Paartherapien, Sexspielzeug, durchweinte Nächte und geglückte Trennungen. Eine exemplarische Liebesgeschichte die mit Liedern und Erzählungen von Alexander Horstmann, Ludwig Ebner-Reiter und Birgit Denk dargeboten wird und nicht wie im Hollywoodfilm endet. Trotzdem, des muss wohl Liebe sein.

>> Freie Platzwahl

>> Geplant auf der Dachterrasse vom Schulzentrum, findet das Event bei Schlechtwetter im Stadtsaal Gloggnitz statt

>> NÖN Abonnenten erhalten bei Buchung mit ihrer Abo-Nummer 10 % Rabatt!

>> https://www.moz-art.net/events/des-muss-wohl-liebe-sein/?occurrence=2023-09-30