Der Hotspot der Kulturszene, Ybbs an der Donau, feiert heuer die 31. Auflage der Ybbsiade mit einem Starreigen an nationalen und internationalen Kabarettgrößen.

Klaus Eckel eröffnet das dreiwöchige Festival mit seiner NÖ-Premiere am 29. März, Viktor Gernot folgt mit seinem neuen Programm, Ciro de Luca, der Bodylanguage-Guru lehrt auf höchster Comedy-Ebene, aber auch musikalisch wird viel geboten. Neben der Münchener Freiheit, Opus und Familie Lässig gastieren auch Conchita und Cesár Sampson, Spider Murphy Gang sowie 5/8erl in Ehr’n in Ybbs. Man darf nur noch gespannt sein, welcher Künstler heuer den legendären Ybbser Spaßvogel erhält.