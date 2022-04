NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Foto: Martin Huber

Ein Fest für Jung und Alt

Das 62. Narzissenfest findet von 26. bis 29. Mai 2022 statt und sorgt mit einem bunt gemischten Programm für leuchtende Augen bei Jung und Alt. So gibt es auch wieder liebgewonnene Veranstaltungen wie den Maitanz der Kinder und die Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe. Überlegt wird, die Mode Show auf Laufstegen in jedem Stockwerk im Kur- & Congresshaus Bad Aussee zu organisieren, sodass mehr Gäste in den Genuss der Präsentation kommen. Auch das Oldtimer-Treffen, der Blasmusik Sternmarsch und die Narzissennacht in Bad Aussee gehören zu Fixpunkten. Bei einer Auftaktveranstaltung am 26. Mai 2022 werden die neuen Hoheiten vorgestellt und gekrönt. Dazu gibt es Musik verschiedenster Genres.