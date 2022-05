NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Foto: HemHelp

Sie werden Augen machen, wie wandlungsfähig dieser strapazierfähige Shopper ist! Je nach Menge Ihrer Einkäufe können Sie die Größe variieren. Per Druckknopf an den Seitenlaschen wird Sie im Nu schmaler und ist noch bequemer zu tragen. Mit zwei seitlichen, außen liegenden Reißverschlussfächern (15 x 13 cm) und einem sicheren Reißverschlussfach an der körpernahen Seite (16 x 19 cm). Auch das Innenleben kann sich sehen lassen: geräumige Innentasche, separates Handyfach, praktisches Schlüsselband mit Karabinerhaken und ein separates Reißverschlussfach (18 x 17 cm). Mit zwei längenverstellbaren Trageriemen (Länge 96 cm) in Nietenoptik.

Durchdachtes Design sowie hochwertige, beständige und robuste Materialien machen die Taschen und Rucksäcke von PURE zu langjährigen Begleitern. Das PURE-Concept baut auf einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur. Es kommen überwiegend nachwachsende und nachhaltige Rohstoffe zum Einsatz, die umweltfreundlich sind und zu 100% in den ökologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Dank der funktionellen Aufteilung fällt es leicht, Ordnung zu halten. Die Vielzahl von Designs, Farben und Größen bietet für jeden Geschmack und Anlass den passenden Wegbegleiter. Finden Sie die passende Tasche bei HempHelp in Klosterneuburg.