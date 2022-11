Advent im Park: Start in Baden

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Advent im Park präsentiert von der Volksbank ist einzigartig: Bei keinem anderen Adventmarkt in der Umgebung stehen Nachhaltigkeit und ein unvergessliches Familien-Erlebnis so stark im Vordergrund.

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich losgeht – auf unsere Gäste wartet ein tolles Programm. Ob Groß oder Klein, Advent im Park verzaubert Besucher und Besucherinnen jeden Alters!“, so Projektleiter Nicolas Hold.

Das Soft-Opening beginnt am Mittwoch, 16. November, und die große Eröffnung findet am Freitag, 18. November, mit Bürgermeister Stefan Szirucsek und Vizebürgermeisterin Helga Krisma statt. Neben der Gospel Combo The Jones Singers warten viele weitere musikalische Highlights auf der Bühne im Musik-Pavillon. Advent im Park hat viel Besonderes zu bieten und setzt darüber hinaus ein Zeichen für Nachhaltigkeit. So gibt es vor Ort eine Tauschbörse für Gegenstände und lebendige Christbäume im Topf.

Die Christkindl-Werkstatt, eine Märchenstunde und die Zaubershow Show4kids bringen die Kleinsten zum Staunen. Dazu gibt es einen Strohspielplatz sowie zahlreiche regionale Aussteller und Pop-up-Stores mit nachhaltigem Angebot.