Stress und Hektik dominieren die heutige Zeit, umso wichtiger ist es, den Advent als das zu erleben was er sein soll, nämlich die Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, als Zeit, in der wir mehr an die Menschen denken, die uns lieb und teuer sind. Mit der Aktion „Advent – Wie ich mich auf das Christkind vorbereite“ konnten Kinder und Jugendliche zeigen, wie sie sich auf das große Fest vorbereiten.

Folgende Gewinner wurden bei der Aktion Christkind 2020 gezogen:

1.Preis: Huawei P Smart black - Sophia Curado aus Klosterneuburg

2. Preis: Huawei Y6 Midnight black – Martin Huber aus Sallingberg

3. Preis: € 100 Gutscheinkarte von Spar – Nico Reiter aus St. Martin

4 . -100.Preis: € 25 Gutscheinkarte von Spar