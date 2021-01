Mit rund 1.800 Einsendungen gab es heuer bei der Aktion „Advent – wie ich mich auf das Christkind vorbereite!“ einen Rekord an Teilnehmern. Die Kinder und Jugendlichen erzählten mit Bildern und Geschichten über ihr Weihnachtsfest. Damit hatten sie die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Die Gewinner wurden bereits gezogen, nun fand die „offizielle Übergabe“ statt – coronabedingt heuer erstmals virtuell.

Sophia Curado aus Klosterneuburg und Martin Huber aus Sallingberg haben gemeinsam mit ihren Klassenkollegen an der Aktion, die traditionell von NÖN, ORF NÖ, dem Land NÖ, Spar, NÖ Media und der Kultur.Region.Niederösterreich begleitet wird, teilgenommen und prompt gewonnen. Beide bekommen ein Huawei-Smartphone. Mit einer 100-Euro-Gutscheinkarte von Spar kann sich Nico Reiter aus St. Martin den einen oder anderen Wunsch erfüllen. „Er war voll motiviert und hat einen Engel gezeichnet“, erzählt seine Mutter Christina beim virtuellen Treffen. Die 97 weiteren Gewinner bekommen je eine 25-Euro-Gutscheinkarte von Spar.

Die Initiatorin der Aktion, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, zeigte sich von der Vielfalt der Einsendungen beeindruckt: „Es waren wieder besonders kunstvolle Bilder dabei. Man hat bemerkt, dass die Eltern mit den Kindern mehr Zeit hatten.“

Das sind die weiteren Gewinner:

Anna Oberrauter, Böheimkirchen

Annika 3, VS Stetten, Stetten

Arman Hariri, Klosterneuburg

Benjamin Ehrenfried, Klosterneuburg

Bennie Stangl, Hirschbach

Bernadette Allinger, Röschitz

Bernd Krapfenbauer, Grafenschlag

Charlotte Kletzer, Klosterneuburg

Clara Kaderschabek, Leobendorf

Conner Wolf, Traunfeld

Darius Amponsah, Neumarkt

David Moser, Pöggstall

Dennis Hauer, Grainbrunn

Emily Boyer, Traunfeld

Erik Wiedermann, Klosterneuburg

Fabian Finda, Röschitz

Felix Asenbaum, Eggenburg

Felix Brandstetter, Ybbs an der Donau

Felix Fehringer, Reichersberg

Felix Jagsch, Yspertal

Franz Hanni, Friedersbach

Gabriel Jagetsberger, Scheibbs

Georg Gröbl, Sieghartskirchen

Georg Lux, Großebersdorf

Ghesel Al Karkhi 4, VS Spillern, Spillern

Hannah Dolecek, Leobendorf

Hannah Riegler 2b, MS Harmannsdorf, Harmannsdorf

Hannes Schweiger, Schwarzau/Gebirge

Helene Franziska Bauer, Schwarzenau

Ileana Popescu, Sarasdorf

Jakob Groll, Mörtersdorf

Jan Michael Strebinger, Weidling

Jana Geer, Hohenruppersdorf

Joel Dangl, Göpfritz

Jonas Hahn, Blindenmarkt

Julia Stella Brandstetter, Ernstbrunn

Julian Buchsbaum, Grafenwörth

Julian Gögele-Blaim, Klosterneuburg

Juliane Schmid, Oberlembach

Kerstin Pichler, Mönichkirchen

Kevin Kabaklija, Wilfersdorf

Kiana Schuster, Reyersdorf

Kiara Wagner, Rohr im Gebirge

Kilian Asenbaum, Eggenburg

Kimo Raab, Kemmelbach

Lea-Sophie Schlinter, Grimmenstein

Lejla Suljic 4, VS Spillern, Spillern

Lena Pigall, Vitis

Lenja Sofie Winkler, Grainbrunn

Leonard Weißenböck, Ehrendorf

Leonie Heinrich 2a, MS Harmannsdorf, Harmannsdorf

Lisa Kotzinger, Senftenberg

Luca Kolm, Heinrichs

Luca Prochazka, Klosterneuburg

Lucas Trapel, Sieghartskirchen

Lukas Falkensteiner, Wieselburg

Lukas Hofbauer, Schwarzenau

Lukas Spanring, Lunz am See

Madlen Haubner, Vitis

Madlen Stundner, Zwettl

Magdalena Auer, Wilhelmsburg

Maluouro Kovarik, Münchendorf

Manuel Schönbauer, Schrems

Marcel Dangl, Göpfritz

Marlene Geyer, Göllersdorf

Marlene Köck, Furth

Maxilmilian Bode, Klosterneuburg

Melina VS Rastenfeld, Rastenfeld

Michael Meidl, Grafenschlag

Mila Thoma-Hammerl, Unterradlberg

Miriam Müller, Herrnbaumgarten

Moni Pichler, Weiten

Niklas Krupalek, Katzelsdorf

Nina Praher, Rastenfeld

Noah Obermann, St. Pölten

Paul Koller, Vitis

Pauline Mayerhofer, St.Pölten

Petar Pavlovic, Münchendorf

Raphael Aigner 4, VS Spillern, Spillern

Rokhsar Kabiri, Horn

Ronja Winglhofer, Rodingersdorf

Sam Broniszowski, Stetten

Sarah Gruber, Röschitz

Sarah Primetzhofer, Klosterneuburg

Simon D. 2a, Klosterneuburg

Simon Pipa, Klosterneuburg

Simon Winkler, Heinrichs

Sophie Ludwig, Traunfeld

Steven Stojadinovic, Traiskirchen

Susanne Weidenauer, Friedersbach

Tanja Zottl, Ottenschlag

Theodor Joseph Schneeberger, Wiener Neustadt

Theresa Wedl, Krumbach

Tobias Asinger, Traiskirchen

Tobias Jungherr, Waidhofen/Thaya

Valerie Bauer, Wiener Neustadt

Xaver Karl, Langenlois